Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Yaralılar var
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Topçu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İ.Ş. (38) idaresindeki 41 VM 010 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı.
Meydana gelen kazada, sürücü İ.Ş. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Z.G.Ş. (6) ile Z.S.Ş. (11) hafif şekilde yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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