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Aktüel Kontrolden çıkan otomobil Melen Çayı'na düştü
Aktüel

Kontrolden çıkan otomobil Melen Çayı'na düştü

Düzce'de kontrolden çıkan bir otomobil Melen Çayı'na düştü.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 21:12:00 -
Kontrolden çıkan otomobil Melen Çayı'na düştü

Düzce'de kontrolden çıkan bir otomobil Melen Çayı'na düştü.

Anadolu Otoyolu Bahçeköy mevkisi viyadük altından geçen Melen Çayı'nda suya gömülü bir otomobil gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Düzce Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen dalgıç ekipleri, halat yardımıyla suya girerek otomobili araştırdı. Araçta kimsenin olmadığının belirlenmesi sonrası yakın çevrede arama yapıldı.

Plaka sorgusundan kiralık olduğu belirlenen otomobilin sürücüsü Eren M'ye ulaşıldı.

Eren M'nin otomobili direksiyon hakimiyetini kaybederek Melen Çayı'na düşürdüğünü ve araçtan çıkarak yardım istemek için kent merkezine gittiğini söylediği öğrenildi.

Araçta başka yolcunun olmadığını belirleyen ekipler, sürücüyü ifadesi için karakola yönlendirdi.

Suya gömülen araç ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

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