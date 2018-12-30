0553 313 94 23

Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! 4 yaralı

Adıyaman Gölbaşı'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan aracın takla atması nedeniyle 4 kişi yaralandı.

30 Aralık 2018 Pazar 16:38
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı! 4 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrilerek takla attı, kazada 4 kişi yaralandı.

Öğleden sonra  ilçeden, Savran Köyü'ne gitmek için hareket eden Kerim Tırlak yönetimindeki 01 JD 335 plakalı hafif ticari araç, köy girişinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Takla atarak durabilen aracın sürücüsü Kerim Tırlak ile araçta Şaban Boncuklu (43), Gizem Tırlak (19) ve Sultan Tırlak (51) yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri yoldaki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 16:38
  1. Adıyaman
  2. Gölbaşı
  3. Trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı
    1. “Abazayım gel”in mimarı, Binali..
    2. Münbiç'te 'darbeci Sisi' izleri! BAE..
    3. Çorlu Deresi'ne atık su akıtan..
    4. Belçika'daki Türk kadınlardan Yemen'e..
    5. Diriliş Ertuğrul 130. bölüm fragmanı
    6. Giresunspor, 2 Ocak'ta top başı yapacak
    7. GÜNCELLEME - Kayak merkezinde..
    8. MHP'nin 402 belediye başkan adayı..
    9. Kameralara yansıdı! İstanbul'da sokak..
    10. CHP'li başkan İzmir adaylığından..
    11. Kontrolden çıkan araç şarampole..
    12. MHP, aralarında 15 ilin de yer aldığı..
    13. Yangında ölen Ömriye nine toprağa..
    14. Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi
    15. İstanbul'da sahte içki operasyonu
    16. Kocaeli'de silahlı kavga: 1 yaralı
    17. Adıyaman'da balkondan düşen Suriyeli..
    18. Karla mücadele çalışması yürüten iş..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile..
    20. Erdoğan-Merkel görüşmesinde ikili..
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Emeklilere büyük müjde! Maaşlarla birlikte bir zam daha yolda
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!