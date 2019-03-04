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Kontakt lens nedir? Kontakt lensin zararları var mı?

Göz bozukluğu olanlar şimdilerde gözlük kullanmak yerine kontakt lens kullanmayı tercih ediyor. Peki kontakt lens nedir? Kontakt lensin zararları var mıdır? Kontakt lens ne kadar zararlıdır? İşte merak edilen detaylar...

04 Mart 2019 Pazartesi 19:37
Kontakt lens nedir? Kontakt lensin zararları var mı?

Göz bozukluğu olanlar şimdilerde gözlük kullanmak yerine kontakt lens kullanmayı tercih ediyor. Peki kontakt lens nedir? Kontakt lensin zararları var mıdır? Kontakt lens ne kadar zararlıdır? İşte merak edilen detaylar...

Kontakt lens nedir?

Lensler, kornea üzerine yerleştirilerek görme bozukluklarının giderilmeye çalışıldığı göz aparatlarıdır. Lens denilince aklımıza her ne kadar göz bozuklukları gelse de kimi insanlar renkli lensler kullanarak göz rengini değiştirmektedir. Lensin geçmişi, 16. yüzyıla kadar gittiği düşünülmektedir. Fikri ortaya atan ilk kişinin ise İtalyan sanatçı ve bilimadamı Leonardo Da Vinci'nin attığı düşünülmektedir. Tarihte lens denemesini ilk kez Descartes yapmıştır. Daha sonra lens üzerine pek çok çalışma yapıldı. Yıllar içerisinde çeşitli tekniklerle lens üzerine çalışmalar yapılmıştır. 2000'li yıllara geldiğimizde ise silikon ve hidrojenden yapılan lensleri kullanmaya başladık.

Gözlerinizde problem var ve şu an gözlük kullanıyorsanız gözlük numaranıza göre lens almayı düşünmeyin lütfen. Eğer aklınızda gözlüklere veda edip lens kullanmak varsa önce doktorunuza gidip lens isteğinizi belirtin. Ardından geniş bir muayene ve göz çeperi ölçümü yapılır. Gözünüze uygun lens ölçülerini sizin için hazırlar ve böylece size uygun lensi almış olursunuz.

Lens göze yapışmışsa...

Lens gözünüze yapışmışsa, yani hareket etmiyorsa, lense göz damlası damlatın. Eğer göz damlası yoksa bir kaç damla solüsyon uygulayın. Lensi çıkarmayı denemeden önce gözünüzle hareket ettirmeyi deneyin. Bu işlemleri yaparken gözünüzü sürekli açıp kapamayı ihmal etmeyin.

Kontakt lens zararlı mıdır?

Çok nadir olmakla birlikte, kontakt lenslerle görmeyi tehdit eden göz sorunları meydana gelebilir. Ancak kontakt lensler doktor önerisiyle alındığı, hijyenik koşullarda kullanıldığı ve rutin muayenelerin aksatılmadığı durumlarda bu sorunların sıklığı son derece azdır.

İlk kez kullanacak kişiler, kullanım sırasında ve öncesinde lensin takılması, çıkarılması ve batması gibi bir takım sorunlarla karşılaşabilirler. Hijyen, kullanım süresi ve alerji gibi durumlara dikkat edilmediğinde geçici ya da kalıcı bazı göz kusurlarına neden olabilir. Kitap okumak, bilgisayar karşısında çalışmak gibi aktiviteler de gözü çok yorar ve acı çektirici bir hal alabilir. Göz kuruluğuna sebep olabilir ve yanınızda devamlı yapay gözyaşı taşımak zorunda kalabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 19:37
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