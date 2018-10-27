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Konserveden çıkan suyun zararı var mı?

Konserve sağlıklı mı tartışılır ama günlük hayatta pratik olmasından dolayı mutfaklarda kullanılmaktadır. Hattabazen köpük şeklinde olmakta. Peki konserveden çıkan su zararlı mıdır?

27 Ekim 2018 Cumartesi 00:28
Konserveden çıkan suyun zararı var mı?

KONSERVENİN İÇİNDEN ÇIKAN SU ZARARLI MI?

Konserve içindeki su normalden çok daha tuzlu bu sodyum fazlalığı tek başına kullanmak için oldukça zararlı ama yemeğe katacaksanız ve tuz eklemeyecekseniz oldukça uygun. Ayrıca konservenin içindeki su içindeki sebzenin ya da yemeğin özelliklerine göre vitaminli sayılar lavaboya dökmek pek mantıklı bir hareket değil.

KONSERVEDEKİ SU NEDEN KÖPÜKLÜ OLUR?

Özellikle fasulye nohut gibi  konservelerde görülen köpürmenin nedeni suyun içinde bekleyen nişasta ve proteinlerden kaynaklanıyor. Diğer bir sebep ise Saponin denen bitki bileşikler. Saponin Yunanca'dan geliyor ve sabunun türemiş hali..

Kısaca konserve içindeki su salatada pilavda hoş olmaz ama bir çorbada ya da sulu bir yemekte kullanılabilir. Konserve taze beslenmenin sıcak mevsiminde pişirilen bir yemeğin yerini tutmaz ama bu bilgi de aklınızın bir köşesinde olsun.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 00:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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