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Gündem Konser salonunda facia! Dev ekran insanların üzerine düştü
Gündem

Konser salonunda facia! Dev ekran insanların üzerine düştü

Yeniakit Publisher
2024-06-06 23:32:00 - 2024-06-06 23:40:21

Şişli'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki bir mezuniyet töreni sırasında dev ekranın devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen bir mezuniyet töreni esnasında dijital pano henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

 


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