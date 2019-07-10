Konsantre kayısıda fiyat 90 kuruş oldu

Malatya’da meyve suyu yapımında kullanılan konsantre kayısıda kilogram başı fiyat 90 kuruşa çıktı.

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya’da, hasat döneminin başlaması ile birlikte özellikle konsantre denilen sıkmalık kayısı fiyatları bu yıl da üreticilerin tepkisine neden oldu. İlk etapta 50 kuruştan alımına başlanan ‘Hurda’ tabir edilen kayısının fiyatı gelen tepkiler ve Malatya Ticaret Borsası’nın girişimleri ile 90 kuruşa çıkartıldı.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, firmaların ilk etapta kilogram başına verdiği 50 kuruşun çok komik bir rakam olduğunu belirterek, bu durumun hem üreticiye hem de tüketiciye ciddi anlamda zarar verdiğini ifade ettiklerini söyledi. Kayısı üreticisinin maliyetinin yüksek olduğunu ve alım yapacak firmaların da bunu göz önünde bulundurması gerektiğini dile getiren Özcan, “Gerek merkezi hükümetimizin temsilcileri gerekse milletvekillerimizle bir takım görüşmeler gerçekleştirdik. Ancak ciddi anlamda sonuca gidilemedi. Ama ürüne sahip çıkılınca olunuyormuş diye bir sonuca vardık. Özellikle çiftçimiz, üreticimiz kamuoyuyla beraber ürüne sahip çıktı. Ziraat odası başkanlarımızdan, muhtarlarımızdan, üreticilerimizden böyle bir koordinasyon kurduk ve 50 kuruş rakamının tatmin edici olmadığını ve maliyetleri temsil etmediğini gösterip ürünün meyve suyu fabrikalarına verilmesine de karşı çıkmıştık. Bununla beraber piyasa sıkışıp daralınca da firmalar fiyat güncelleyerek üreticinin ve çitçinin karşısına gelmek zorunda kaldılar. Özellikle burada ’Target’ dediğimiz Malatya temsilcisinin Şaban Kurt kardeşimizin olduğu ve dün itibari ile alımın 90 kuruştan başlayacağını ifade etmişti. Bu sabah itibari ile sıkmalık diye adlandırdığımız konsantre ürün bugünde istasyonda yapmış olduğumuz tespit ile 90 kuruş liraya çıkarılmıştır. Bugün itibari ile bütün üreticilerimize ve çiftçilerimize duyurmuş olalım” şeklinde konuştu.

Daha önceleri de yaptıkları açıklama ile mutlaka çiftçinin maliyetinin göz önünde bulundurularak fiyat verilmesini istediklerini belirten Özcan, “Amacımız üreticinin ve çiftçinin ürettiği ürünün hak ettiği değerde satın alınması. Malatya Ticaret Borsası olarak biz de onlara yardımcı oluruz. Ama birinci önceliğimiz üreticinin ürettiği ürünün hak ettiği değerde mutlaka satın alınmasıdır. Buradan firmalarda sesleniyoruz, fiyatlarını kısa sürede güncelleyip piyasaya dönmeleri lazım aksi takdirde zaman daralıyor” ifadelerine yer verdi.

Özcan, kayısıya tüm şehrin sahip çıkması ile ürünün hak ettiği değerin üzerine çıkacağını belirterek, “Üretici, tedarikçi bunlar hepsi bir aile gibidir” diye konuştu.