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Konoplyanka transferinde flaş gelişme!

Schalke 04 Sportif Direktörü Jochen Schneider, Yevhen Konoplyanka transferi için Beşiktaş ile görüştüklerini doğruladı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:12
Konoplyanka transferinde flaş gelişme!

Beşiktaş’ın uzun zamandır transfer listesinde bulunan Yevhen Konoplyanka, adım adım siyah beyazlı formayı giymeye yaklaşıyor.

Schalke 04 Sportif Direktörü Jochen Schneider, Ukraynalı futbolcunun Beşiktaş ile görüşmesi hakkında Almanya'nın WAZ gazetesine konuşurken ''Konoplyanka için Beşiktaş ile görüşmeler sürüyor ancak henüz bitmiş olduğunu söyleyemem'' sözlerini kullandı.

Beşiktaş ile Schalke, Konoplyanka için 2.5 milyon euro karşılığında el sıkışmış ancak ödeme planında anlaşamamışlardı. Beşiktaş'ın 2.5 milyon Euro'yu 1 yıl içinde 7 taksitle ödemeyi önerdiği ancak Alman kulübünün bu rakamın 6 ay içinde 3 taksitte ödenmesini şart olarak sunduğu gelen bilgiler arasında.

En iyi teklifi Beşiktaş yaptı

İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve şu ana kadar Ukraynalı yıldız için en iyi teklifi Beşiktaş'ın yaptığı öğrenildi. Yönetimin Schalke 04 ile bir görüşme daha yaparak işi bitirmek istediği belirlendi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:12
  1. Beşiktaş
  2. Schalke 04 Sportif Direktörü Jochen Schneider
  3. Yevhen Konoplyanka

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