Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde madende göçük: 50 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Güney Kivu eyelati Kamituga bölgesinde altın madeninde yaşanan göçükte en az 50 kişi hayatını kaybetti.
Eyalet valisi Theo Ngwabije Kasi, Kamituga bölgesindeki altın madeninin çöktüğünü basına duyurdu.
Kasi, olayda en az 50 kişinin öldüğünü belirtti.
Bölgede bir haftadır etkili olan sağanak yağmurun göçe neden olduğunu belirten eyalet valisi, iki günlük yas ilan edildiğini açıkladı.
Kamituga Belediye Başkanı Alexandre Bundya, hala göçük altında bir maden işçisi olabileceğini belirterek, yerel halkı arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunmaya davet etti.