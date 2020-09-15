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Dünya Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde madende göçük: 50 ölü
Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde madende göçük: 50 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Güney Kivu eyelati Kamituga bölgesinde altın madeninde yaşanan göçükte en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 06:54:00 -
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde madende göçük: 50 ölü

Eyalet valisi Theo Ngwabije Kasi, Kamituga bölgesindeki altın madeninin çöktüğünü basına duyurdu.

Kasi, olayda en az 50 kişinin öldüğünü belirtti.

Bölgede bir haftadır etkili olan sağanak yağmurun göçe neden olduğunu belirten eyalet valisi, iki günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Kamituga Belediye Başkanı Alexandre Bundya, hala göçük altında bir maden işçisi olabileceğini belirterek, yerel halkı arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunmaya davet etti.

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