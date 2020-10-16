Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 21 milyondan fazla kişi akut gıda güvensizliği yaşıyor

ANKARA (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) 2019’da 15,6 milyon olan akut gıda güvensizliği yaşayanların sayısı 2020’de 21,8 milyon oldu.



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bölge yetkilisi Aristide Ongone Obame, 16 Ekim Dünya Gıda Günü münasebetiyle KDC’deki insani durumla ilgili açıklamalarda bulundu.



Ülkedeki gıda krizinin yaşanan çatışmalar ve salgınlar nedeniyle endişe verici boyutlara ulaştığını belirten Obame, 84 milyon nüfuslu ülkede 21,8 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığını bildirdi. KDC’nin bütün vatandaşlarını doyurabilecek zengin topraklara sahip olduğunu belirten Obame, yetkililerin, gıda güvensizliğiyle mücadelede öncelikli olarak tarım, balıkçılık ve hayvancılık sektörlerine kaynak ayırması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ülke 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.



Afrika, açlıktan ölüm oranlarının yüzdelik bazda en yüksek bulunduğu kıta olarak öne çıkıyor.



FAO'ya göre, yetersiz beslenme ve açlık, özellikle Afrika ülkelerinde ölümlerin ve hastalıklara karşı dirençsiz hale gelmenin başlıca sebepleri arasında yer alıyor.



Toplam 256 milyon insanın açlıkla mücadele ettiği tahmin edilen kıtanın doğusunda, nüfusun yaklaşık yüzde 31'inin yeterli beslenemediği Birleşmiş Milletler raporlarına yansırken, bu oranın çatışmalar, iklim değişikliği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle artmasından endişe ediliyor.

