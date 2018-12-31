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Konfor artıyor tehlike büyüyor

Evlerimizi ne kadar elektrikli ve elektronik cihazlarla donatıyorsak, işlerimiz o kadar kolaylaşıyor.

31 Aralık 2018 Pazartesi 17:24
Konfor artıyor tehlike büyüyor

Konforumuz artıyor. İletişim hızımız, uzağı yakın etmek ne demek, binlerce kilometreyi yüzyüze yakın ediyor!.. Gelgelelim, evimiz bunlarla ne denli doldurulur ve “akıllı” hale getirilirse, o denli sağlığımız bunların tehdidi altına giriyor. Bunu bir defasında duyurmuştuk. Peki ne yapabiliriz? Bugün bu sorunun cevabını araştırıyoruz. Çok basit önlemlerle riski azaltabilirsiniz:

Çocuğunuzu yüksek elektrik harcayan cihazlardan mesela TV, beyazeşyalar, güçlü hoparlörlerden en az 1.5 metre uzakta tutun.

Çocuğunuzun televizyon, bilgisayar ve oyun konsollarıyla geçirdiği zamanı kısıtlayın ve ara vermelerini sağlayın.

Bebek odasında lambayı bebeğin yatağından mümkün olduğunca uzakta tutun.

Bebek monitörlerinden uzak durun.

Bebek yatağının bulunduğu duvarın arkasında neler olduğuna dikkat edin. Cep telefonlarını, kablosuz modemleri, şarj cihazlarını, uzatma kablolarınızı bebeğinizin yatağından uzak olsun.

Mutfakta mikrodalga fırınınızı genel çalışma alanınızdan uzak tutun, mümkünse garaja kaldırın. Unutmayın, çalışmıyorken dahi, neredeyse 3'te biri oranında manyetik alan yapar.

Bebeğin yakınında mikrodalga fırın çalıştırmayın.

Bulaşık ve çamaşır makinalarınızı gece bebeğiniz uyurken çalıştırın.

Hoparlörlerinizi ve uzatmaları oturma alanınızdan uzakta tutun.

Elektrik süpürgenizi bebeğin yakınında çalıştırmayın.

Cep telefonları ve diğer kablosuz cihazlar, 1- 10 Ghz alanında çalışır ve hücrelerinizi titreştirecek güçtedir. Korkunç olan, DNA'daki mitos bölünmeyi etkiliyor olmasıdır.

Eğer bu cihazları kullanmanız gerekiyorsa, bebeğinizden en az 2 metre ötede kullanın.

Telefonlarınızı bebeğin uyku alanında tutmayın.

Bir de evinizi perde çekmekten, ışıkların yakılmasına kadar tepeden tırnağa elektronik donanım altına soktunuzsa; firma etkilileri “Bi’şicik olmaz abi.. Modern yaşamın gereği bu..” diyeceklerdir. Aldanmayın!

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 17:24
  1. elektronik aletler
  2. konfor

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