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Siyaset KONDA'nın kurucusundan İmamoğlu'nun Karadeniz turu değerlendirmesi! 'Kılıçdaroğlu'nun işi çok zorlaştı'
Siyaset

KONDA'nın kurucusundan İmamoğlu'nun Karadeniz turu değerlendirmesi! 'Kılıçdaroğlu'nun işi çok zorlaştı'

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunu değerlendiren KONDA Araştırma Şirketi kurucusu Tarhan Erdem, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi çok ama çok zorlaştı." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 23:05:00 - 2022-05-06 23:08:55
KONDA'nın kurucusundan İmamoğlu'nun Karadeniz turu değerlendirmesi! 'Kılıçdaroğlu'nun işi çok zorlaştı'

 Yeniakit.com.tr 

KONDA Araştırma Şirketi kurucusu Tarhan Erdem, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunu değerlendirdi. Erdem, "İmamoğlu, aslında oradaki sözleriyle genel merkeze dilekçe yolladı. Kılıçdaroğlu’nun işi şimdi çok ama çok zorlaştı." dedi.

'Adaylığını ilan etti'

Serbestiyet'e konuşan KONDA'nın kurucusu Tarhan Erdem, "İmamoğlu memleketine gitti, Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu gösterdi. Halka 'Beni seçin' diye mesaj verdi. Resmen değilse de, adaylığını ilan etti. Kapalı bir şekilde ilan ettiği için aslında altılı masaya da mesaj verdi. 'Benim liderimin dediği olur' mesajı bu. Ama bu mesaj aslında genel başkan üzerinde de büyük bir baskı. Sonuçta CHP’nin adayının kim olduğuna CHP genel merkezi karar verecek, Kılıçdaroğlu karar verecek." ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu tarihi bir zorluk yaşıyor." diyen Erdem, şöyle devam etti:

Kemal Kılıçdaroğlu kendisini bağladı. Aday olmak istediği bu kadar açık olmasa daha iyiydi. Partiye, devlete bu kadar hizmet etmiş, genel başkanlık yapmış. Aday olmak hakkı ama Türkiye böyle bir hakkı tartışacak durumda değil.

İmamoğlu şimdi çıkıp da "Ben Cumhurbaşkanlığımı ilan etmedim." diyebilir ama herkes onun cumhurbaşkanı olmak istediğini biliyor. Kendi içinde haklı bir strateji içinde. Kılıçdaroğlu da, altılı masada karar alınana kadar onu idare etmek durumunda.

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Yorumlar

Mustafa

Bence imamoglunun işi zor, bldy bşk dan giden yolun c.başkanlığı gittiğini zannediyor ist. Acikara bşk olan ekrem yine aynı şartları zannediyor anadolu ona oy vermez , tayyip bey belediye bskligindan parti bşk oldu ama halkın adamı olduğu için ekremin bi mega projeyi bitirdiğini başladığını gören yok tam gaz gidiyor kendine göre

Ahmer

Beyler,bunlardan cacik olmaz .Ikise de mum sondurdu oynamaya devam ediyirlar.
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