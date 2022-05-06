KONDA'nın kurucusundan İmamoğlu'nun Karadeniz turu değerlendirmesi! 'Kılıçdaroğlu'nun işi çok zorlaştı'

Yeniakit.com.tr

KONDA Araştırma Şirketi kurucusu Tarhan Erdem, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunu değerlendirdi. Erdem, "İmamoğlu, aslında oradaki sözleriyle genel merkeze dilekçe yolladı. Kılıçdaroğlu’nun işi şimdi çok ama çok zorlaştı." dedi.

'Adaylığını ilan etti'

Serbestiyet'e konuşan KONDA'nın kurucusu Tarhan Erdem, "İmamoğlu memleketine gitti, Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu gösterdi. Halka 'Beni seçin' diye mesaj verdi. Resmen değilse de, adaylığını ilan etti. Kapalı bir şekilde ilan ettiği için aslında altılı masaya da mesaj verdi. 'Benim liderimin dediği olur' mesajı bu. Ama bu mesaj aslında genel başkan üzerinde de büyük bir baskı. Sonuçta CHP’nin adayının kim olduğuna CHP genel merkezi karar verecek, Kılıçdaroğlu karar verecek." ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu tarihi bir zorluk yaşıyor." diyen Erdem, şöyle devam etti:

Kemal Kılıçdaroğlu kendisini bağladı. Aday olmak istediği bu kadar açık olmasa daha iyiydi. Partiye, devlete bu kadar hizmet etmiş, genel başkanlık yapmış. Aday olmak hakkı ama Türkiye böyle bir hakkı tartışacak durumda değil.

İmamoğlu şimdi çıkıp da "Ben Cumhurbaşkanlığımı ilan etmedim." diyebilir ama herkes onun cumhurbaşkanı olmak istediğini biliyor. Kendi içinde haklı bir strateji içinde. Kılıçdaroğlu da, altılı masada karar alınana kadar onu idare etmek durumunda.