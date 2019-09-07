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Konak Belediyesi’nin standı ilgi odağı oldu

Konak Belediyesi standı, 88.

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:10
Konak Belediyesi’nin standı ilgi odağı oldu

Konak Belediyesi standı, 88. İzmir Enternasyonal Fuarında (İEF) ziyaretçilerini ağırladı. İzmir’in kalbi Konak’ın tarihi ve kültürel değerlerinin, ziyaret eden vatandaşlar hazırlanan 3 boyutlu sanal turla aktarıldığı stant, ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.


Konak Belediyesi, bu yıl 88. kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarında büyük ilgi gördü. Kültürpark 3 No’lu Hol’de yerini alan Konak Belediyesi’nin standı, ziyaret edenleri 3 boyutlu, özel bir gözlük yardımı ile Konak’ın tarihi ve turistik yerlerine doğru sanal bir tura çıkardı.


150 metrekare alan üzerinde, modern mimari çizgilerle hazırlanan Konak Belediyesi standı, sanal turun yanı sıra çok çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Stantta özellikle çocuklar için hazırlananatölyeler ve etkinlikler büyük ilgi gördü. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, fuar standında atölyelerde eğlenceli dakikalar geçiren çocuklarla birlikte yapılan çalışmalara katıldı.


Atölyelerde çocuklar için Hacivat ve Karagöz kukla yapımı sırasında çok keyifli anlar yaşandı. Sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde Konak’ı keşfe çıkan ziyaretçilerin deneyimi ise görülmeye değerdi. Sanal ortamda hazırlanan, Konak’ın tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtıldığı turda ayrıca sanal gerçeklik ortamında hazırlanan sürpriz deneyimler, hem bu deneyimi yaşayanlara hem de tura katılanlara keyifli anlar yaşattı.


Aynı zamanda Kültürpark’ta kurulan Kemeraltı Sokağında Konak Belediyesi semt merkezlerinde eğitimlere katılan kadınların yaptıkları el emeği ürünlerin sergilendiği standı da ziyaret eden Başkan Batur, emeklerinden dolayı semt merkezlerinde bu stantlara katkı koyan kadınlara teşekkür etti. Başkan Batur, “Çok önemli günleri ardı ardına yaşıyoruz. 30 Ağustos ve hemen arkasında 9 Eylül İzmir’imiz için anlamı çok büyük tarihler. İşgalinin başladığı ve bittiği yer olan İzmir’in kalbi Konak için anlamı çok daha büyük. Ben şimdiden 9 Eylül, İzmir’imizin kurtuluşunu kutluyorum. Bunun değeri çok büyüktür. Şu anda içinde bulunduğumuz fuarımızın ise cumhuriyet tarihi içinde çok ayrı bir önemi ve yeri vardır. İzmir’i İzmir yapan ve dünya çapında tanınmasını sağlayan çok büyük dönümnoktasıdır. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluşta ve kuruluşta büyük emekleri olan İzmir’e verdiği en büyük hediyelerden biridir” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:10
  1. kültür
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