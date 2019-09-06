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Kömürspor tribünleri Emine Bulut ve diğer kadınlar için pankart açacak

Zonguldak Kömürspor’un taraftar grubu Ultras, eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut ve diğer kadınlar için farkındalık amacıyla tribünlerde sloganlar atarak pankart açacak.

06 Eylül 2019 Cuma 15:02
Kömürspor tribünleri Emine Bulut ve diğer kadınlar için pankart açacak

Zonguldak Kömürspor’un taraftar grubu Ultras, eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut ve diğer kadınlar için farkındalık amacıyla tribünlerde sloganlar atarak pankart açacak.


TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor’un taraftar grubu Ultras’ın tribün liderleri Miraç Balcı ve Bora Amasralı anlamlı bir işe daha imza atıyor. Daha önce de yaptıkları sosyal sorumluluk projeleriyle yediden yetmişe herkesin beğenisini kazanan Ultras taraftar grubu bu kez de geçtiğimiz günlerde Denizli’de eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut ve diğer kadınlar için farkındalıkamacıyla tribünlerde pankart açacak. Ultras taraftar grubu bu anlamlı projeyi pazar günü Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu’nda oynanacak Amed Sportif Faaliyetler maçında açması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:02
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