Kömürhan Köprüsü ve Tüneli’yle 14 milyon lira tasarruf

Malatya ile Elazığ’ı birbirine bağlayan D-300 Devlet Yolu üzerinde ve Fırat Nehri geçiş noktasında 660 metre uzunluğunda inşa edilen Kömürhan Köprüsü, 2 Ocak 2021’de hizmete sunuldu. Taşıt trafiğine dört şeritli hizmet veren köprü, ihtişamlı görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Güvenliği arttırdı

Yapımı, tasarımı ile kontrolünde yerli kaynaklar kullanılan köprü ve tünel, virajlı yolları ortadan kaldırarak ulaşımda hem güvenliği hem de konforu arttırdı. Köprü ve tünelin devreye girmesiyle D-300 Devlet Yolu’nun ulaşım standardı yükseldi.

3 milyon araç geçti

Hem ulusal hem de uluslararası bağlantıların parçası olan köprü ve tünel, bölgenin sosyoekonomik gelişimine de katkı sağladı. Önemli ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlayan Kömürhan Köprüsü ve Tüneli’nden bugüne kadar 3 milyon araç geçiş yaptı. Mevcut mesafeyi 1 kilometre kısaltan yatırımla zamandan 9.3 milyon, akaryakıttan 4.7 milyon lira olmak üzere yıllık 14 milyon lira tasarruf edildi.

“Faydalı oldu”

Uzun yol şoförleri, köprü ve tünelin önemli görevler gördüğüne inanıyor. Tır şoförü Yavuz Keleş, yeni köprü ve tünelin yapılmasıyla güzergâhta sürücüler için büyük risk oluşturan virajlı yollardan kurtulmanın memnuniyetini yaşadıklarını söyledi. Yeni köprü ve tünel sayesinde gerek hızlı gerek konforlu bir ulaşım imkânına kavuştuklarını ifade eden Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önceki virajlı yollar ortadan kalkmış oldu. Bu, çok büyük bir yatırım. Zaman ve yakıt yönünden faydalı oldu. Modern bir köprü ve tünel, eskiye nazaran bin kat daha güzel. Bu yapılan şaheserin ekonomik olarak da bize faydası oldu. Kışın o eski yollarda kaymalar oluyordu, virajlı yoldu. Allah, yapanlardan, emeği geçenlerden razı olsun.”

“Çok güzel bir hizmet”

Tır şoförü Turan Sabancı ise yeni köprü ve tünelin Türkiye’nin ulaşımdaki gücünü gösterdiğini dile getirdi. Ülkenin her neresinde olursa olsun böylesine büyük eserleri ve hizmetleri görmenin mutluluk verici olduğunu aktaran Sabancı, şöyle konuştu: “Daha önce virajlı yollardan gidiyorduk, sıkıntı yaşıyorduk. Şimdi köprüden girdiğimiz zaman direkt karşıdan çıkıyoruz. Tünelden girdiğimiz zaman Malatya’ya geçiyoruz. Çok güzel bir hizmet. Batıyı doğuya, doğuyu batıya bağlayan güzergâhta yer alan güzel bir tünel ve köprü. Allah devletimizden razı olsun böyle bir hizmette bulunduğu için.”