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Komünistler şimdi de tehdit etmeye başladı... "Türkiye gemisini batıracağız"

Yerel seçim hazırlıkları kapsamında İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, tehditkâr ifadelere yer verdi. Türkiye'de herkesin aynı gemide olmadığını söyleyen Okuyan, 'Biz o gemiyi batıracağız' sözleriyle tehditler savurdu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:01
Komünistler şimdi de tehdit etmeye başladı... "Türkiye gemisini batıracağız"

31 Mart yerel seçimlerine ''Emekçiyle patron, ezilenle ezen hiç aynı gemide olur mu'' sloganıyla katılan Türkiye Komünist Partisi İstanbul'da bir seçim etkinliği düzenledi.

Etkinlikte TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu ve bazı belediye başkan adayları açıklamalarda bulundu.

'Aynı gemide değiliz, o gemiyi batıracağız'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, etkinlikte yaptığı konuşmada skandal sözlere yer verdi. Türkiye'de herkesin aynı gemide olmadığını söyleyen Okuyan, 'Biz o gemiyi batıracağız' dedi.

İşte Okuyan'ın skandal ifadeleri;

Biz diğer düzen partilerine benzemeyiz. Biz programımız ve ilkelerimizle aynı yolda yürüyoruz ve birbirimize yoldaş diyoruz. Biz 'aynı gemide değiliz' dedikçe, 'biz aynı gemideyiz' diyenler arttı. 25 milyar dolar servetin üstüne oturan kişiyle aynı gemideyiz öyle mi? Asgari ücretle çalışan birinin böyle bir servet biriktirmesi için hiçbir şey yemeden içmeden 15 milyon ay çalışması gerekiyor. Biz aynı gemideyiz öyle mi?

Biz o gemiyi batıracağız. Eşitlikçi bir düzen kuracağız. Başka bir düzen mümkün, sosyalizm mümkün. Ekmeğimizi işimizi başka türlü savunamayız.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:01
  1. İstanbul
  2. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan

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  • ahmetahmet8 dk önce
    beka ve zeka sorunu icice

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