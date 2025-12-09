Komünist Küba'da rüşvet skandalı patladı: Ne oldu hani eşitlik vardı?

Küba'da son yılların en dikkat çekici üst düzey yolsuzluk ve casusluk skandalı patlak verdi. Ülkede 2018-2024 yılları arasında ekonomi bakanlığı yapan ve aynı zamanda devlet başkanı yardımcılığı görevini de üstlenen Alejandro Gil Fernandez, casusluk suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yüksek Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, Gil'in makamını kişisel çıkarı için kullandığı, yabancı şirketlerden para aldığı ve yetkililere rüşvet verdiği ifade edildi.

FERMANDEZ, 2019'DA DEVLET BAŞKANI YARDIMCILĞINA GETİRİLMİŞTİ

Kararda Gil, casusluk suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum edilirken, ayrı bir davada rüşvet, evrakta sahtecilik ve vergi kaçakçılığı gibi suçlardan 20 yıl hapis cezası aldığı ifade edildi.

Mahkeme, Gil'in tam olarak ne yaptığına veya bilgileri kimin için topladığına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Bu karar, ülkede son yılların en üst düzey yargılamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Gil, 2018-2024 yıllarında ekonomi bakanlığı görevini yürütmüş, 2019'da devlet başkanı yardımcılığına getirilmişti.