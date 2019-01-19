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Komşusunun sağım makinesini tamir ederken akıma kapılarak can verdi

Bursa'da komşusunun arızalanan sağım makinesini tamir etmeye çalışan evli ve 2 çocuk babası İsmail Demirbaş, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 17:55
Komşusunun sağım makinesini tamir ederken akıma kapılarak can verdi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, komşusunun arızalı sağım makinesini onarmaya çalışırken elektrik akımına kapılan çiftçi İsmail Demirbaş (52), öldü.

Olay, sabah saatlerinde kırsal Yamanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Komşusunun arızalanan sağım makinesini tamir etmeye çalışan evli ve 2 çocuk babası İsmail Demirbaş, elektrik akımına kapıldı. Yaralanan Demirbaş, ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak İsmail Demirbaş, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. 

İsmail Demirbaş’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 17:55
  1. Bursa
  2. Mustafakemalpaşa ilçesi
  3. İsmail Demirbaş
  4. elektrik çarpması
  5. akıma kapılıp öldü

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