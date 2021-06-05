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Dünya

Komşuda son bilanço açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 128 artarak 80 bin 941’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 14:01:00 -
Komşuda son bilanço açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 6 bin 442 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 973'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 960 bin 751’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 128 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 80 bin 941 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 808'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 537 bin 92’ye ulaştığı bildirildi. Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 20 milyon 564 bin 209 oldu.

İran'da toplam 4 milyon 758 bin 59 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 178 bin 125 kişiye aşının ilk dozunun, 579 bin 934 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 4 milyon 758 bin 59 doz aşı uygulandığı açıklandı.

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