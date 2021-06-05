Komşuda son bilanço açıklandı
İran'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 128 artarak 80 bin 941’e yükseldi.
İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 6 bin 442 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 973'ünün hastanelere yatırıldığı belirtildi.
Vaka sayısının 2 milyon 960 bin 751’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 128 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 80 bin 941 olduğu ifade edildi.
Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 808'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 537 bin 92’ye ulaştığı bildirildi. Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 20 milyon 564 bin 209 oldu.
İran'da toplam 4 milyon 758 bin 59 doz aşı yapıldı
Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 178 bin 125 kişiye aşının ilk dozunun, 579 bin 934 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 4 milyon 758 bin 59 doz aşı uygulandığı açıklandı.