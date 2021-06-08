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Dünya Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 179 artarak 81 bin 362’ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 14:50:00 -
Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 8 bin 846 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1216'sının hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 980 bin 116’ya çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 179 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 81 bin 362 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 620'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 578 bin 263’e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 20 milyon 938 bin 338 oldu.

İran'da toplam 4 milyon 935 bin 261 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 4 milyon 252 bin 778 kişiye aşının ilk dozunun, 682 bin 483 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı. Böylece ülkede şu ana kadar 4 milyon 935 bin 261 doz aşı uygulandığı bildirildi.

 

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