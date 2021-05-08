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Dünya Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 283 artarak 74 bin 524’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 15:28:00 -
Komşuda koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 13 bin 576 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 26'sının hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 640 bin 670’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 283 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 74 bin 524 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 545'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 92 bin 381’e ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 16 milyon 929 bin 609 oldu.

İran'da toplam 1 milyon 548 bin 615 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 1 milyon 286 bin 4 kişiye aşının ilk dozunun, 262 bin 611 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 1 milyon 548 bin 615 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan ülke genelinde 102 şehrin "kırmızı", 235'inin "turuncu", 111'inin "sarı" olduğu ve "mavi" kategoride şehir kalmadığı aktarılırken, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

 

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