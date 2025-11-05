Komşu çiftçilerin tarlalarında tonlarca ürün kaldı, o 40-50 kamyonla sevkiyat yapıyor! Alışılmadık sebze pazarda yok satıyor

Ukrayna'nın Odessa bölgesinde çiftçi Vladislav Stoyanov, yıllardır ektiği domates, soğan ve pancar üretimini tarım piyasasında yaşanan aşırı arz krizi nedeniyle durdurdu. Agrotimes.ua'nın haberine göre Stoyanov, bu yıl yönünü Pekin lahanası (Çin lahanası) üretimine çevirdi.

Çiftçi Stoyanov, son yıllarda Ukrayna'daki sebze piyasasında düzensiz üretim planlaması ve doğru istatistiklerin eksikliği nedeniyle birçok ürünün tarlada kaldığını söylüyor: "Tanıdık çiftçilerin tarlalarında tonlarca ürün kaldı. Örneğin Kiev'e 40-50 kamyonla sevkiyat yapılıyor, sonra mallar iade ediliyor."

Bu nedenle üretim planını tamamen değiştirerek Pekin lahanasına yönelmiş. Stoyanov, "Pazarı inceledik. Bu yıl sebze fazlası olacağını görünce bazı ürünlerden uzaklaştık" diyor.

Ukrayna'da son dönemde Pekin lahanası talebi hızla artıyor. Perakende zincirleri bu ürünü yoğun şekilde satın alıyor; bazı dönemlerde talebi karşılayacak ürün bulunamıyor. Ancak Stoyanov, bu durumun her yıl değişebileceğini hatırlatıyor: "Pazar hızla değişiyor. Bu yüzden talebi düzenli takip etmek çok önemli."