  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yeni açıklama: MHP'den Demirtaş'la ilgili tahliye kararı verilecektir! Üst düzey isminden Demirtaş mesajı

ABD’nin Gazze planı: Türkiye’ye açılan yeni bir kapı! Ocak ayında Gazze’de uluslararası güç planı

Dışişleri’nden sert tepki! “Taraflı, ön yargılı ve mesnetsiz”

Başörtüsü nefreti hortladı: Başını bağlayınca temizlikçiye benziyorsun! Bir yobaz daha nefret kustu

Fransa'da savcılık harekete geçti! TikTok'un algoritması çocukları intihara mı sürüklüyor?

EGM'den 'Koruyucu eldiven' açıklaması! Artık zorunlu olacak

Yunanistan'da 'helal olsun' dedirten anlar! İsrailliler mahsur kaldı

DEAŞ’a finansman sağladı! Terör destekçisi Lafarge davası başladı

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğluna yurtdışına çıkış yasağı!

Devlet Bahçeli’den yüzüklü mesaj: Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm!
Dünya Komşu çiftçilerin tarlalarında tonlarca ürün kaldı, o 40-50 kamyonla sevkiyat yapıyor! Alışılmadık sebze pazarda yok satıyor
Dünya

Komşu çiftçilerin tarlalarında tonlarca ürün kaldı, o 40-50 kamyonla sevkiyat yapıyor! Alışılmadık sebze pazarda yok satıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Komşu çiftçilerin tarlalarında tonlarca ürün kaldı, o 40-50 kamyonla sevkiyat yapıyor! Alışılmadık sebze pazarda yok satıyor

Geçen yıl tarlasında rekor sayıda domates yetiştirerek ünlenen çiftçi, bu yıl farklı ve alışılmadık bir sebzenin üretimine başladı.

Ukrayna'nın Odessa bölgesinde çiftçi Vladislav Stoyanov, yıllardır ektiği domates, soğan ve pancar üretimini tarım piyasasında yaşanan aşırı arz krizi nedeniyle durdurdu. Agrotimes.ua'nın haberine göre Stoyanov, bu yıl yönünü Pekin lahanası (Çin lahanası) üretimine çevirdi.
Çiftçi Stoyanov, son yıllarda Ukrayna'daki sebze piyasasında düzensiz üretim planlaması ve doğru istatistiklerin eksikliği nedeniyle birçok ürünün tarlada kaldığını söylüyor: "Tanıdık çiftçilerin tarlalarında tonlarca ürün kaldı. Örneğin Kiev'e 40-50 kamyonla sevkiyat yapılıyor, sonra mallar iade ediliyor."
Bu nedenle üretim planını tamamen değiştirerek Pekin lahanasına yönelmiş. Stoyanov, "Pazarı inceledik. Bu yıl sebze fazlası olacağını görünce bazı ürünlerden uzaklaştık" diyor.
Ukrayna'da son dönemde Pekin lahanası talebi hızla artıyor. Perakende zincirleri bu ürünü yoğun şekilde satın alıyor; bazı dönemlerde talebi karşılayacak ürün bulunamıyor. Ancak Stoyanov, bu durumun her yıl değişebileceğini hatırlatıyor: "Pazar hızla değişiyor. Bu yüzden talebi düzenli takip etmek çok önemli."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23