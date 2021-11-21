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Kadın - Aile KOMEK’te kadınlara bisiklet kullanma eğitimi
Kadın - Aile

KOMEK’te kadınlara bisiklet kullanma eğitimi

‘Konya Modeli Belediyecilik’ kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde kadınlar için bisiklet kullanma eğitimleri veriliyor. Kadın kursiyerler kursa katılarak güvenli şekilde bisiklet kullanmanın inceliklerini öğreniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 11:40:00 - 2021-11-21 11:42:13
KOMEK’te kadınlara bisiklet kullanma eğitimi

KOMEK bünyesinde bayanlar için bisiklet kullanma eğitimleri veriliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bisiklet şehri Konya’da, bisiklet kültürünün toplumun her kesimine yayılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla önemli çalışmalara imza atılıyor. Bu kapsamda Karatay KOMEK bünyesinde bayanların bisikletle tanışması, trafikte güvenli şekilde yolculuk yapabilmeleri için ilk kez bisiklet kullanma kursu açıldı. Uzman bisiklet eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde, kadın kursiyerlere güvenli bisiklet kullanmanın incelikleri ve bisiklet kuralları öğretiliyor.

Konyalı kadınlar tarafından ilgi gören kursta eğitimlere katılan kadın kursiyerler, böyle bir kurs açıldığı için çok memnun olduklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Eğitimlere katılan kursiyerlere dönem sonunda katılım sertifikası verilecek.

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