Kombi kullanırken yapılan hatalar

Doğru bilinen yanlışlardan biri de kombileri gece kapatmanın tasarruf sağlayacağı. Kış dönemlerinde evde olsanız da olmasanız da kombiyi kısık bir ayarda sürekli çalıştırmanız gerekir.

Kural şu: Kombinin ayarlarıyla sık sık oynamak enerji tüketimini artıracak dolayısıyla faturaları da şişirecektir. Bir gün sıcak bir gün soğuk geçen günlerde kombi ayarları aç-kapa yapılmamalı. Kombi, belli bir seviyede devamlı çalışmaya bırakılmalıdır.

Doğru bilinen yanlışlardan biri de kombileri gece kapatmanın tasarruf sağlayacağı. Oysa bu tamamen yanlış. Çünkü gece kombi kapatıldığında evin tüm duvarları soğur. Sabah ise gece boyu soğuyan mekânı ısıtabilmek için kombinin derecesi artırılır. Böylece kombi normalden 2 kat daha fazla çalışır. Enerji tüketimi artar. Gece yapılan tasarrufun bir anlamı kalmaz. Doğru olan ise geceleri kombiyi kısmaktır.

Mantolama her ne kadar ısı yalıtımına olumlu yönde etkilese de, bir ısı ve enerji tasarrufu yapmak için yeterli değil. Mantolama ilebirlikte doğru kombi seçimine de dikkat etmeniz muhakkak şart.

Petek temizleme temizliği nasıl yapılır?

Petek temizliği ve bakımı için; - Öncelikle elektrik süpürgesiyle peteğin arkasında kalan ve aralarda ki toz ve kirler süpürülür. - Peteklerin kenarları açılarak bir sopa ya da oklava yardımıyla üzerine bez takılarak araları temizlenir. - Nemli bez ile kaloriferlerin peteklerinin dışı temizlenir

Petek temizliği kaç yılda bir yapılır?

Petek Temizliği Kaç Yılda Bir Yapılır bunun yanıtı kullanıma bağlı olmakla beraber çoğu zaman iki yılda bir yapılması gerektiği şeklindedir. Bu aralıklarla peteklerin temizlenmesi halinde ısınma sorunları yaşanmaz.Kalorifer peteği temizleme fiyatları 2020 yıllarında olduğu gibi 2021 yılında da aynıdır.