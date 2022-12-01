Kombi bakımı yaptıracaklar dikkat! Dolandırıcıların yöntemi 'pes' dedirtti

Kış sezonu yaklaşırken her yıl olduğu gibi tüketicilerin kombi bakımlarını yaptırma ihtiyacını istismar eden bazı fırsatçılar harekete geçti. Kombileri makul fiyata yapacaklarını belirten sahtekarlar mağduriyetlere neden olabiliyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu. İnternette karşımıza çıkan firmalarda dolandırıcılık niyeti olup olmadığını nasıl anlarız? Yetkili servis sanıp dolandırıldığımızı ve kombinin zarar gördüğünü anladığımızda nereye başvurmalıyız? İşte detaylar.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, mağduriyetin temel sebebinin gönderilen mesajlara aldanan tüketicinin bu mesaja dönüş yaparak dolandırıcılara kombilerini teslim etmeleri olduğunu söyledi.

"Bize gelen şikayetlerden görünmektedir ki ücreti peşin alıp daha sonra tamir edilecek kombiyi götürüp ortadan kaybolan dolandırıcılar var." diyen Ağaoğlu, "Bu sahtekarlar daha sonra kendisini arayan tüketicinin numarasını engelliyorlar. Kendini yetkili servis olarak tanıtan kişilere ev adresini veren, hatta eve gelen kişilere ödeme yapan, kart bilgilerini aktaran tüketicilerin çok ciddi risk altına girdiklerini gözetmeleri gerekir. Bu durumun, evdeki insanların can ve mal güvenliğini tehdit edebileceğini göz ardı etmemeliler." ifadelerini kullandı.

"Kombi bakımı yaptırmak isteyen birçok tüketicinin internet arama motorlarına girerek kendi kullandığı kombi markasını yazdığında arama motorunda ilk sıradan çıkan firmalar genellikle sahtekarlar oluyor." diyen Ağaoğlu, "İnternet arama motorlarına belirli miktar ücret ödeyerek ilk sıralara çıkmalarını sağlayıp tüketicilerin tuzağa düşmesini kolaylaştırıyorlar." dedi.

Ağaoğlu, kombi bakımı yaptırmak isteyen tüketicilerin dikkat etmesi gerekenleri sıraladı:

“Birincisi kendi kombi markalarının teknik servisini bulmak için Ticaret Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu servis bilgi sisteminden adreslerine en yakın yetkili servisi bulmaları gerekiyor. Ülkemizde faaliyat gösteren tüm markaların yetkili servislerinin Ticaret Bakanlığı'nın servis uygulaması içinde yer aldığını bilmelerinde fayda vardır. Bunun yanı sıra yetkili servis olarak gelen kişilerin mutlaka mesleki yeterlilik yetki belgelerine sahip olup olmadığının kontrol edilmesinde fayda var. En önemlisi de internet arama motorlarında üstte çıkan isimlere itibar etmemeliler ve çıkan firmaların iletişim bilgilerine bakarken 'reklam' veya 'sponsorlu' yazıp yazmadığına özen göstermeliler. Böyle bir ifade varsa bunlar genelde sahtekarlar olabiliyor.”