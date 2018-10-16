THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kombi alırken...

Kombi alırken yüksek verim sağlamasına ve uzun ömürlü olmasına dikkat etmek gerekir. Yakıt tasarrufu ve verimliliği açısından yoğuşmalı kombileri tercih etmek önem taşıyor.

16 Ekim 2018 Salı 18:10
Kombi alırken...


Ülkemizde ve dünyada, enerji kullanımı gerektiren bütün çözümlerde genel bir anlayışın giderek güçlendiğini söyleyebiliriz. O da sürdürülebilir kaynakların kullanılmasına dönük, daha az enerji kullanarak daha fazla verim sağlayan çözümlere yönelmek. Enerji maliyetleri tüm dünyada artıyor, çevreye dair kaygılar güçleniyor.

Yoğuşmalı kombilerin kullanımının artması, verim ve tasarruf bilincinin giderek ön plana çıktığının bir göstergesi. Gerçi halen ülkemizdeki yıllık ortalama satılan 600 bin adet kombinin sadece yüzde 10'u yoğuşmalı. Bu oran az..

Oysa yoğuşmalı ısıtma sistemlerinin, klasik ısıtma cihazlarına göre iklim, işletme ve bina şartlarına bağlı olarak yüzde 40'a varan oranlarda tasarruf sağlama avantajı var.

Yoğuşmalı kombiler klasik modellere göre daha pahalı olabilir ama sağladığı verim ve yakıt tasarrufu ile aradaki farkı kısa sürede karşılıyor.

En iyisi hangisi?

En iyi kombi markasını, tıpkı bütün beyaz ve kahverengi eşyalarında olduğu gibi seçebilirsiniz. Bulunduğunuz yerde en iyi “servis” hangi markanın ise o marka sizin için en iyisidir.

İmkânınız varsa bir tavsiye daha

Güneş enejisi ve ısı pompaları gibi yenilenebilir enerjiler ve alternatif sistemler ile hem daha az yakıt maliyeti ödeyeceğinizi hem de çevreyi daha fazla koruyacağınızı unutmayın. İlk yatırımları daha fazla olsa da, artan yakıt fiyatları ile bu sistemlerin geri ödeme sürelerinin her geçen gün daha da kısaldığını hatırlayın..

Sıcaklığı 1 derece düşürmek bile büyük tasarruf sağlıyor

Oda sıcaklığını 1 derece düşürmek yakıt tüketiminde ciddi tasarruf sağlar. Oda sıcaklığının çok yükseltilmesi, odadaki havanın kurumasına ve grip olma riskinin artmasına sebep olabilir. Mesela İstanbul şartlarında oda sıcaklığını 23'ten 22 dereceye indirmek yani 1 derece azaltmak yaklaşık yüzde 10 yakıt tasarrufu anlamına gelir. Bu oran iklim şartlarına, işletme özelliklerine göre değişebilir. Hele yatak odalarınız 18-19 derece arasında olmalı ki, en sağlıklı uykuyu uyuyabilesiniz.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 18:10
  1. İstanbul
  2. kombi
  3. kombi alırken dikkat edilmesi gerekenler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsveç'te görülmemiş olay! 6 yaşındaki çocuk sınır dışı edilecek
    1. İsveç'te görülmemiş olay! 6 yaşındaki..
    2. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    3. Pazardan dönerken kamyonun altında kaldı
    4. Bağışıklık sistemini güçlendirmek..
    5. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    6. Galatasaray'dan flaş Fatih Terim hamlesi
    7. Salıverilen casus Brunson Türkiye'yi..
    8. Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı..
    9. Gaziantep'te pastanede dehşet!..
    10. Kanada’dan 'Kaşıkçı' açıklaması: Hesap..
    11. Kombi alırken...
    12. Amasya'da traktör devrildi, sürücü..
    13. Zeytinburnu CHP belediye başkan aday..
    14. TSK açıkladı! 'Hepsi imha edildi'
    15. PKK'nın siyasi uzantısı HDP,..
    16. Amasya'da traktör devrildi: 1 kişi öldü
    17. AYM'den işçi alacaklarıyla ilgili..
    18. AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyi..
    19. Bursa'da korkunç ölüm! Paramparça oldu…
    20. BİM Şok aktüel indirim ürünleri..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?