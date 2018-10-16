Kombi alırken...



Ülkemizde ve dünyada, enerji kullanımı gerektiren bütün çözümlerde genel bir anlayışın giderek güçlendiğini söyleyebiliriz. O da sürdürülebilir kaynakların kullanılmasına dönük, daha az enerji kullanarak daha fazla verim sağlayan çözümlere yönelmek. Enerji maliyetleri tüm dünyada artıyor, çevreye dair kaygılar güçleniyor.

Yoğuşmalı kombilerin kullanımının artması, verim ve tasarruf bilincinin giderek ön plana çıktığının bir göstergesi. Gerçi halen ülkemizdeki yıllık ortalama satılan 600 bin adet kombinin sadece yüzde 10'u yoğuşmalı. Bu oran az..

Oysa yoğuşmalı ısıtma sistemlerinin, klasik ısıtma cihazlarına göre iklim, işletme ve bina şartlarına bağlı olarak yüzde 40'a varan oranlarda tasarruf sağlama avantajı var.

Yoğuşmalı kombiler klasik modellere göre daha pahalı olabilir ama sağladığı verim ve yakıt tasarrufu ile aradaki farkı kısa sürede karşılıyor.

En iyisi hangisi?

En iyi kombi markasını, tıpkı bütün beyaz ve kahverengi eşyalarında olduğu gibi seçebilirsiniz. Bulunduğunuz yerde en iyi “servis” hangi markanın ise o marka sizin için en iyisidir.

İmkânınız varsa bir tavsiye daha

Güneş enejisi ve ısı pompaları gibi yenilenebilir enerjiler ve alternatif sistemler ile hem daha az yakıt maliyeti ödeyeceğinizi hem de çevreyi daha fazla koruyacağınızı unutmayın. İlk yatırımları daha fazla olsa da, artan yakıt fiyatları ile bu sistemlerin geri ödeme sürelerinin her geçen gün daha da kısaldığını hatırlayın..

Sıcaklığı 1 derece düşürmek bile büyük tasarruf sağlıyor

Oda sıcaklığını 1 derece düşürmek yakıt tüketiminde ciddi tasarruf sağlar. Oda sıcaklığının çok yükseltilmesi, odadaki havanın kurumasına ve grip olma riskinin artmasına sebep olabilir. Mesela İstanbul şartlarında oda sıcaklığını 23'ten 22 dereceye indirmek yani 1 derece azaltmak yaklaşık yüzde 10 yakıt tasarrufu anlamına gelir. Bu oran iklim şartlarına, işletme özelliklerine göre değişebilir. Hele yatak odalarınız 18-19 derece arasında olmalı ki, en sağlıklı uykuyu uyuyabilesiniz.