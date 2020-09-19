Komandolardan PKK'lı teröristlere soğuk duş!
Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Türkiye'nin içte ve dışta düşmanlarla ve düşman maşaları ile mücadelesi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe indiriliyor.
Barış Pınarı Bölgesi'nde terör örgütüne soğuk duş
Son olarak Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı konu ile ilgili açıklamada bulundu.
Sızma girişiminde bulundular!
Bakanlık, açıklamasında, son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 teröristin tespit edildiğini bildirildi.
Komandolar haklarından geldi
8 teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
"İzin vermeyeceğiz"
Milli Savunma Bakanlığının açıklamasında, bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına müsade edilmeyeceği vurgulandı.