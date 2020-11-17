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Gündem Komandolar geçit vermedi! MSB: 6 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz
Gündem

Komandolar geçit vermedi! MSB: 6 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 22:45:00 -
Komandolar geçit vermedi! MSB: 6 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandolar tarafından Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildiği belirtilerek huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Dağ kadrosuna yardıma 13 gözaltı

Terör örgütünün dağ kadrosuna bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 13 şüpheli ise Van, İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada huzur ve güvenlik için operasyonların aralıksız süreceği belirtildi.

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