Komandolar geçit vermedi! MSB: 6 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandolar tarafından Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildiği belirtilerek huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.



Dağ kadrosuna yardıma 13 gözaltı



Terör örgütünün dağ kadrosuna bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 13 şüpheli ise Van, İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Van Valiliğinden yapılan açıklamada huzur ve güvenlik için operasyonların aralıksız süreceği belirtildi.