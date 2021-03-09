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Gündem Komandolar Afrin'e dualarla uğurlandı
Gündem

Komandolar Afrin'e dualarla uğurlandı

"Suriye Görev Gücü"nde yer alacak Ağrı'nın Patnos ilçesindeki komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 16:32:00 -
Komandolar Afrin'e dualarla uğurlandı

"Suriye Görev Gücü"nde yer alacak Ağrı'nın Patnos ilçesindeki komandolar, görev yerlerine doğru yola çıktı.

Yurt içinde terörle mücadelede kahramanca görev yapan ve sınır ötesindeki harekatlarda dosta güven, düşmana korku veren Mehmetçik, Suriye'deki mazlum halkın barış ve güven içinde yaşamasının en büyük güvencesi olmaya devam ediyor. 

Bu kapsamda Suriye'ye gidecek Patnos Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı 3. Jandarma Komando Alay Komutanlığı personeli için uğurlama töreni düzenlendi.

Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, komutanlıktaki törende yaptığı konuşmada, Mehmetçiğin, bugüne kadar vatanın bölünmez bütünlüğüne kasteden terörist unsurları imha etmek amacıyla verilen tüm görevleri ecdada yakışır şekilde yerine getirdiğini belirtti.

Okyar, "Şimdi ise yanı başımızdaki coğrafyada mazlumların haklarını korumaya, ülkenin bekasına yönelik görevleri icra etmeye gidiyorsunuz. Sizleri şanlı tarihimizden aldığımız güç, asil milletimizin sevgi, güven ve dualarıyla bu göreve uğurluyoruz. Alnınızın akıyla bu görevden de başarıyla döneceğinize yürekten inanıyorum. Aileleriniz bizlere emanettir. Gözünüz arkada kalmasın. Kılıcınız keskin, yolunuz, bahtınız açık olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Mehmetçiğin "Komando Marşı" okuduğu törende komandolar, kendilerini ellerinde Türk bayraklarıyla uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaştı.

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