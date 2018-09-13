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Koltukla eylem yapan CHP'li hakkında karar veriliyor!

CHP Genel Merkezi önüne getirdiği koltukla Kemal Kılıçdaroğlu’nu protesto eden partinin Keçiören üyesi Abbas Canyurt ifadeye çağırıldı. Canyurt’un partiden ihracına edilmesi bekleniyor.

13 Eylül 2018 Perşembe 08:21
Koltukla eylem yapan CHP'li hakkında karar veriliyor!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran'daki seçimlerde partiden daha fazla oy alması değişim rüzgârının esmesine neden oldu. Ankara'da da çok sayıda partili kurultay için imza vererek değişim istedi. Parti delegesi olmayan pek çok CHP üyesi ise değişim için çeşitli eylemler gerçekleştirdi. Onlardan biri de CHP Keçiören üyesi Abbas Canyurt'tu.

'KOLTUK BURADA GÜZELMİŞ, ÇOK RAHAT'

CHP Genel Merkezi önünde evinden getirdiği koltukla eylem yapan Canyurt, "Koltuk burada güzelmiş. Çok rahat. Koltuk burada rahatsa içeride yani yani yukarıda daha rahattır bence" ifadelerini kullanmıştı.

İlginç eylemi ile bir anda kamuoyunun gündemine oturan Canyurt hakkında da diğer değişim isteyen pek çok isim gibi disiplin soruşturması başlatıldı. Partiden 'kesin çıkarma' cezası verilmesi istenen Canyurt, İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 26 Eylül'de CHP Ankara İl Başkanlığı'nda sözlü savunması alınacak olan Canyurt'un partiden ihraç edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Canyurt'a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre 26 Eylül günü gerekli savunmaların yapılacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 08:21
  1. Ankara
  2. CHP Genel Başkanı
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Muharrem İnce
  5. koltuklu eylem

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