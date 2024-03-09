  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin imalat sektörü ihracatı! Son rakamı Türkiye'ye duyurdular: Fas, İran, Fransa ve ABD'de kritik veri

İngiliz ekonomist: Türkiye bunu hak etti

Milli Muharip Uçak Kaan'ın havalanması sonrası ABD'den olay F-22 kararı! Kimseye satmıyorlardı...

Avrupa ülkesi çılgına döndü: Biz her şeyi yapıyoruz, ABD tüm ödülleri Türkiye'ye veriyor

'Gram altın 2240 lira değil' diyen Hatice Kolçak gerçek rakamı açıkladı! Duyan 'Bu nasıl oluyor?' dedi

AK Parti'den İmamoğlu'na 'metro' cevabı

Türkiye'nin İHA ve mermi satışını veto eden Fransa ve Yunanistan'dan görülmemiş adım! İşte buna uyanıklık denir

Türkiye'nin kredi notu yükseltildi

Düşmanları titreten bir gelişme daha! Selçuk Bayraktar TB3 gelişmesini sosyal medya hesabından paylaştı

Özgür Özel yalanda ısrar ediyor: Alevi olduğu için hakim yapılmadı
Gündem Koltuk tehlikeye girince! ‘Ülkücü’ Mansur Kandil’e koştu!
Gündem

Koltuk tehlikeye girince! ‘Ülkücü’ Mansur Kandil’e koştu!

Yeniakit Publisher
2024-03-09 10:28:00 -
Koltuk tehlikeye girince! ‘Ülkücü’ Mansur Kandil’e koştu!

CHP’lilerin, ülkücü geçmişini kullanarak Ankara’ya başkan seçtirdiği CHP’li Mansur Yavaş, anketlerde Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok’un 4 puan gerisine düşünce ülkücü geçmişini bir kalemde silerek Kandil’in partisi DEM ile anlaştı.

MUHAMMET KUTLU  ANKARA

Milliyetçi kesimin oylarını almaya çalışan Yavaş, koltuğu tehlikeye düşünce PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti’ye ve LGBT’lilere sarıldı. “Kent uzlaşısı” adı altında yapılan CHP-DEM ihanet ittifakında bazı il ve ilçelerde CHP, birçoğunda ise DEM aday çıkarmadı. Adaylarını Mansur lehine geri çeken DEM, Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde aday çıkarmazken, DEM’in Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan, “Yenimahalle’de partimizin belediye meclis üyeleri var, belediye meclis üyelerine oy istiyoruz. Ankara’da beş yıl geçti. Durum çok farklı. Şu anda Ankara’nın sol-sosyalist seçeneği biziz. Ankara’daki kadınlara, sol-sosyalist, Türk, Kürt, LGBTİ ve kadınlara sesleniyoruz. Bize oy vermeliler” dedi ancak bazı yerlerde niçin aday çıkarmadıklarını izah edemeyerek kirli ittifakı tarif etti.

Ülkücü değil CHP'lidir

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Fatih Ünal, olan bitene ilişkin şunları dile getirdi: “Mansur Yavaş tamamen CHP zihniyetinde birisidir. Yavaş ne kadar inkar etse de CHP ve DEM Parti’nin ittifak yaptığı ortada. Direksiyonu Kandil’e kırmış gibi görünüyor. İttifakı gizleyerek milliyetçi muhafazakar kesimin oylarını almaya çalışıyorlar hâlâ. Ama halkımız CHP-DEM Parti ittifakının farkındadır. Sandıkta gereğini yapacaktır. İnşallah Cumhur İttifakı olarak seçimleri kazanacağız.” Bağımsız Ülkücüler Platformu kurucusu Adnan Baran ise, şunları söyledi: “CHP tam bir kaos içerisinde. Seçimi kazanmak için hiçbir insani, ahlaki milli kuralları kalmadı. Milletin gözünün içine bakarak yalan söylemekten çekinmiyorlar. Kim baş, kim ayak belli değil. Mansur Yavaş’ın terör örgütünün uzantısı DEM partiyle yapılan kirli ittifaka sessiz kalması onun ülkücü değerleri sıfırladığının delilidir. Bunlar seçimi kazanmak için her türlü kılığa girmekte, hatta şeytanla bile pazarlık yapmakta sakınca görmemektedirler.”

İYİ Parti Mansur Yavaş'ın ipliğini pazara çıkardı! Listeyi paylaştılar: Ankara'yı giderayak parsel parsel satıyor
İYİ Parti Mansur Yavaş'ın ipliğini pazara çıkardı! Listeyi paylaştılar: Ankara'yı giderayak parsel parsel satıyor

Siyaset

İYİ Parti Mansur Yavaş'ın ipliğini pazara çıkardı! Listeyi paylaştılar: Ankara'yı giderayak parsel parsel satıyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mansur Yavaş'a suçüstü! Fena yakalandılar
Mansur Yavaş'a suçüstü! Fena yakalandılar

Gündem

Mansur Yavaş'a suçüstü! Fena yakalandılar

Bebek katiline 'Apo Bey' demişti! Sözde milliyetçi Mansur Yavaş'a tepki
Bebek katiline 'Apo Bey' demişti! Sözde milliyetçi Mansur Yavaş'a tepki

Siyaset

Bebek katiline 'Apo Bey' demişti! Sözde milliyetçi Mansur Yavaş'a tepki

Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı!
Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı!

Siyaset

Mansur Yavaş'a 'adaylıktan çekil' çağrısı!

Meral'den Mansur'a ağır suçlama
Meral'den Mansur'a ağır suçlama

Gündem

Meral'den Mansur'a ağır suçlama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23