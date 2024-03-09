Koltuk tehlikeye girince! ‘Ülkücü’ Mansur Kandil’e koştu!

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Milliyetçi kesimin oylarını almaya çalışan Yavaş, koltuğu tehlikeye düşünce PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti’ye ve LGBT’lilere sarıldı. “Kent uzlaşısı” adı altında yapılan CHP-DEM ihanet ittifakında bazı il ve ilçelerde CHP, birçoğunda ise DEM aday çıkarmadı. Adaylarını Mansur lehine geri çeken DEM, Yenimahalle, Polatlı ve Bala ilçelerinde aday çıkarmazken, DEM’in Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan, “Yenimahalle’de partimizin belediye meclis üyeleri var, belediye meclis üyelerine oy istiyoruz. Ankara’da beş yıl geçti. Durum çok farklı. Şu anda Ankara’nın sol-sosyalist seçeneği biziz. Ankara’daki kadınlara, sol-sosyalist, Türk, Kürt, LGBTİ ve kadınlara sesleniyoruz. Bize oy vermeliler” dedi ancak bazı yerlerde niçin aday çıkarmadıklarını izah edemeyerek kirli ittifakı tarif etti.

Ülkücü değil CHP'lidir

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Fatih Ünal, olan bitene ilişkin şunları dile getirdi: “Mansur Yavaş tamamen CHP zihniyetinde birisidir. Yavaş ne kadar inkar etse de CHP ve DEM Parti’nin ittifak yaptığı ortada. Direksiyonu Kandil’e kırmış gibi görünüyor. İttifakı gizleyerek milliyetçi muhafazakar kesimin oylarını almaya çalışıyorlar hâlâ. Ama halkımız CHP-DEM Parti ittifakının farkındadır. Sandıkta gereğini yapacaktır. İnşallah Cumhur İttifakı olarak seçimleri kazanacağız.” Bağımsız Ülkücüler Platformu kurucusu Adnan Baran ise, şunları söyledi: “CHP tam bir kaos içerisinde. Seçimi kazanmak için hiçbir insani, ahlaki milli kuralları kalmadı. Milletin gözünün içine bakarak yalan söylemekten çekinmiyorlar. Kim baş, kim ayak belli değil. Mansur Yavaş’ın terör örgütünün uzantısı DEM partiyle yapılan kirli ittifaka sessiz kalması onun ülkücü değerleri sıfırladığının delilidir. Bunlar seçimi kazanmak için her türlü kılığa girmekte, hatta şeytanla bile pazarlık yapmakta sakınca görmemektedirler.”