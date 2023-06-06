  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Koltuk sevdalısı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal Erdoğan açıklaması
Gündem

Koltuk sevdalısı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal Erdoğan açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-06-06 13:53:00 -

Meclis açılışında koltuk sevdasıyla gündem olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak görmediği için ayağa kalkmadığını söyledi.

28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu karşısında seçim zaferine imza attı.

YSK'nın resmi açıklamasından 3 gün sonra, yeni dönemin milletvekilleri için yemin töreni yapıldı.

Meclis açılışına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, töreni locadan takip etti.

Ayağa kalkmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'ye girişinde ise bir detay dikkat çekti. Salondaki tüm siyasi isimler ayağa kalkıp alkışlarken, Kılıçdaroğlu koltuğunu bırakmadı.

Ortakları Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu da ayağa kalkarken, Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı tepki topladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu konuyu Sözcü TV sunucusu İpek Özbey, Kılıçdaroğlu'na sordu.

"Neden ayağa kalkayım ki.."

Özbey'in "Erdoğan, yemin törenine geldiğinde neden ayağa kalkmadınız?" sorusuna "Bir parti genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalkayım ki?" cevabını veren Kılıçdaroğlu, "Kendisini bir tek parti genel başkanı olarak mı görüyorsunuz?" sorusuna "Evet" cevabını verdi.

Fenerbahçe'de Ali Koç kabusu!
Fenerbahçe'de Ali Koç kabusu!

Spor

Fenerbahçe'de Ali Koç kabusu!

Canan Karatay ilk kez açıkladı: Savaş açtım
Canan Karatay ilk kez açıkladı: Savaş açtım

Sağlık

Canan Karatay ilk kez açıkladı: Savaş açtım

Mezarın içinden çıktı! Dünyanın gözü Türkiye'de
Mezarın içinden çıktı! Dünyanın gözü Türkiye'de

Gündem

Mezarın içinden çıktı! Dünyanın gözü Türkiye'de

İbrahim Kalın'ın 2019'daki görüntüleri sosyal medyayı salladı
İbrahim Kalın'ın 2019'daki görüntüleri sosyal medyayı salladı

Sosyal Medya

İbrahim Kalın'ın 2019'daki görüntüleri sosyal medyayı salladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Boş adam

Hiç bir kıymeti harbiyesi olmayan siyasetçi Kemal KILIÇDAROĞLU. Onun bir görevi kaldı. Yerel seçimlerde kazandığı belediyeleri kaybedip chp yi bitirip gidecek. Aman o zamana kadar bırakma koltuğu komedi.

Kalksa ne olur, kalmasa ne olur

Zamanında ermenistandan mülteci olarak kemal ve dedeleri vatan h..nidir. Bunlara 100 senelik misafir ettiğimiz yeter.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23