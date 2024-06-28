Koltuk korkusu çark ettirdi

Delege pazarlıkları ve kirli para iddialarının gölgesinde Genel Başkan seçilen ve şu sıralar koltuğu sallantıda olan Özel, skandal bir çarka imza attı. Daha önce defalarca erken seçim istemediğini belirten Özel, koltuğu sallantıya girer girmez, “gelecek hafta olsun istiyorum” diyerek erken seçim talebinde bulundu.

Eli kanlı terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ve sözde milliyetçi İP’in tabanından gelen oylarla yerel seçimlerde göstermelik bir başarı elde eden ve şu sıralar koltuğu sallantıda olan CHP lideri Özgür Özel, sürekli ‘erken seçim istemediğini’ belirtirken dün parti içi denklemde yer aldığını göstermek için 180 derecelik bir çarka imza atarak erken seçimin gelecek hafta olmasını arzuladığını söyledi.

Vatandaş değil CHP istiyor

TBMM’de gazetecilerin sorularını cevaplayan Özel, şunları söyledi: “31 Mart seçimlerinde oy isterken seçmenden bunun bir yerel seçim olduğunu tüm siyasi partilerin seçmenlerinden oy istediğimizi söylemiştik. ‘Biz aldığımız kredinin farkındayız, bu sonuçları sadece partimize mal ederek bir erken seçim değerlendirmesi yapmayacağım’ demiştim. Anketlerde dördüncü ay üst üste birinci parti pozisyonunu muhafaza ediyoruz. Erken seçimi halkın isteyip istemediğine bakmak lazım. Böyle bir talep önceden yokken artık her gün artıyor. Erken seçim yapılabilmesi için 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Böyle bir milletvekili sayımız yok. Benim değerlendirmem şudur; Bence 5 yıl tamamlanmaz, 2.5 yılda tam ortasında erken seçim olur. Bugünden 1.5 yıl sonrası bir erken seçimi olası görüyorum. Ben gelecek hafta olmasını daha çok istiyorum.”

Yangından mal kaçırmak istiyor

Konuyla ilgili akit’e konuşan Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy, “Yerel seçimlerden sonra belli bir güce ulaşan ve bunun neticesinde de bir an evvel iktidara yürüme niyetinde olan CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel, çok enteresan bir duyarlılıkla, ‘ülkenin içinde bulunmuş olduğu şartları da gözetmek suretiyle erken seçim istemiyoruz’ demişti. Bugünlerde aniden bir erken seçim söylemi içerisine girmesi son derece dikkat çekicidir. Özel, tabir caizse yangından mal kaçırır gibi ülkeyi bir erken seçime götürme derdine düşmüş. Bu bir birtakım tavizlerin koparılması noktasında bir teşebbüs olabilir. Ya da sallanan koltuğunu sağlamlaştırma taktiğe de olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu siyasetin dışına savrulmuş olsa da CHP’de halen koltuk kavgası devam ediyor. Ankara Belediye Başkanıyla yakın bir zamanda görüşmeleri oldu. İstanbul Belediye Başkanı da cumhurbaşkanı adaylığı iddiasında. Muhtemelen Özel hem parti içindeki bazı kesimlerin gazını almak hem kendisinin de oyunda olduğunu göstermek hem de küresel sistemin istemiş olduğu bir ittifakı takviye ederek ülkeyi Erdoğan’sız bir hale getirmek için erken seçim söylemine sarıldı” değerlendirmesinde bulundu.

Özel’in tek derdi Cumhur İttifakı’ndan oy devşirmekti

Özel’in devreye soktuğu “siyasette yumuşama” söyleminin Cumhur İttifakı tabanından oy devşirmeye yönelik bir taktik olduğunu belirten Avukat Mustafa Kemal Çiçek, “Aylardır söylüyorum. Özgür Özel, Cumhur İttifakı’ndan oy almak adına bu sürecin içine girdi. Kendi tabanı kızsa da ‘Cumhur İttifakı seçmeni bu tavrımızdan etkilenir ve oy verir’ düşüncesindeydi. Bu süreç sadece bir taktikti ve erken seçim dillendirmesi şimdi başlatıldı. Önümüzdeki günlerde daha yüksek perdeden dillendirmeye başlayacaklar. Sosyal medyada bugün başlatılan “Hükümet İstifa” kampanyaları da bu taktiğin bir parçası” dedi. Çiçek şöyle devam etti: “CHP’li yöneticiler iki gün önce sonbahardan sonra yeni bir sürece gireceklerini açıklarken Özel’in erken seçim istemesi üst üste geldi. Bir buçuk yıl sonrası için erken seçim istediğini belirtti. Bunu söylemesi CHP’yi daha da kızıştıracak. Çünkü Özel şu an delege gücü Kemal Kılıçdaroğlu’nda olduğu için onun politikasını güdüyor. Ancak bu partideki diğer tarafları rahatsız ediyor. Tabii erken seçim için Erdoğan Meclis’i feshetmesi ya da 360 vekilin imzası gerek. Erken seçim ihtimali zor ama bu tartışmayla Türkiye yıllarını kaybeder. Çünkü erken seçim tartışması diş macununa benzer. Tüpten çıktıktan sonra bu tartışma seçime kadar sürer.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO