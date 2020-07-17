Koltuk altındaki şişlik tehlikeli midir?

Lenf nodülleri küçük, yuvarlak şekilli bezlerdir ve bağışıklık sisteminin ana elemanlarıdır, bakteri ve enfeksiyonlar ile mücadele ederler.

Lenf bezleri küçük olarak hissedilebilir ya da bazı durumlarda bariz olarak fark edilebilir. Koltuk altı şişlikleri kist enfeksiyonu ya da ter önleyiciler gibi tahriş edicilerden kaynaklanabilir. Bunun dışında bu kitleler daha ciddi sağlık sorunlarının da habercisi olabilir.

Bu şişliklerin çoğu zararsızdır ve çoğunlukla anormal doku büyümeleridir. Fakat, koltuk altındaki bu bezeler daha ciddi sağlık sorunlarını da gösterebilir. Herhangi bir olağandışı kitle, doktor tarafından değerlendirilmelidir.

Koltuk altındaki şişlikler aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir;

Viral enfeksiyonlar

Lenfatik sistem ( lenfoma) kanseri

Kan, kemik iliği ( lösemi ) kanser

Zararsız yağ doku büyümeleri ( lipomlar )

Bakteriyel enfeksiyonlar

Alerjik reaksiyonlar

Aşılara gösterilen reaksiyonlar

Kanser olmayan fibröz doku büyümesi ( fibroadenom )

Meme kanseri

Eğer yavaş yavaş büyüyen bezeler varsa, ağrısız ve kalıcı hale gelmişse derhal meme konusunda uzmanlaşmış bir genel cerrahi doktoruna gidilmelidir.