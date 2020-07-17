Koltuk altındaki şişlik tehlikeli midir?
Koltuk altında şişlik, beze ve yumru, genellikle koltuk altı bölgesinde yer alan lenf bezlerinin şişmesi sonucunda ortaya çıkar. Koltuk altında kist veya şişlik olmasının birden fazla nedeni bulunmaktadır. Halk arasında Koltuk altındaki şişlik tehlikeli midir? sorusu çokça sorulur. Ancak her koltuk altığı şişliği aynı derecede öneme sahip olmayabilir. Peki, Koltuk altındaki şişlik nedenleri nedir?
Lenf nodülleri küçük, yuvarlak şekilli bezlerdir ve bağışıklık sisteminin ana elemanlarıdır, bakteri ve enfeksiyonlar ile mücadele ederler.
Lenf bezleri küçük olarak hissedilebilir ya da bazı durumlarda bariz olarak fark edilebilir. Koltuk altı şişlikleri kist enfeksiyonu ya da ter önleyiciler gibi tahriş edicilerden kaynaklanabilir. Bunun dışında bu kitleler daha ciddi sağlık sorunlarının da habercisi olabilir.
Bu şişliklerin çoğu zararsızdır ve çoğunlukla anormal doku büyümeleridir. Fakat, koltuk altındaki bu bezeler daha ciddi sağlık sorunlarını da gösterebilir. Herhangi bir olağandışı kitle, doktor tarafından değerlendirilmelidir.
Koltuk altındaki şişlikler aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir;
Viral enfeksiyonlar
Lenfatik sistem ( lenfoma) kanseri
Kan, kemik iliği ( lösemi ) kanser
Zararsız yağ doku büyümeleri ( lipomlar )
Bakteriyel enfeksiyonlar
Alerjik reaksiyonlar
Aşılara gösterilen reaksiyonlar
Kanser olmayan fibröz doku büyümesi ( fibroadenom )
Meme kanseri
Eğer yavaş yavaş büyüyen bezeler varsa, ağrısız ve kalıcı hale gelmişse derhal meme konusunda uzmanlaşmış bir genel cerrahi doktoruna gidilmelidir.