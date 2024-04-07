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Kadın - Aile Kolonya alırken bunlara dikkat, es geçmeyin: Bekleyen tehlike için detaylara dikkat çekildi! Belirti ve bulguları
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Kolonya alırken bunlara dikkat, es geçmeyin: Bekleyen tehlike için detaylara dikkat çekildi! Belirti ve bulguları

Yeniakit Publisher
2024-04-07 22:07:00 - 2024-04-07 22:14:04
Kolonya alırken bunlara dikkat, es geçmeyin: Bekleyen tehlike için detaylara dikkat çekildi! Belirti ve bulguları

Ramazan Bayramı için kolonya alışverişi yaparken sağlık ve kaliteyi ön planda tutun. TSE standartları, alkol oranı, ambalaj kalitesi ve daha fazlasıyla doğru kolonya nasıl seçilir, işte uzman tavsiyeleri…

Bayram alışverişinde kolonya seçiminin önemi

Bayram alışverişlerinde tatlı ve çikolata kadar önemli bir yere sahip olan kolonya, Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak, kaliteli ve sağlıklı bir kolonya seçimi yapabilmek için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen standartlara uygunluk esastır. Bu rehber, bayram alışverişinizde kolonya seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini detaylandırıyor.

BELİRTİ VE BULGULARI!

Görünüm ve içerik

TSE'nin belirlediği standartlara göre, kaliteli bir kolonyanın ilk göze çarpan özelliği berrak bir görünüme sahip olmasıdır. İçerisinde tortu, bulanıklık veya yabancı cisimlerin bulunmaması gerekmektedir. Limon kolonyası seçimlerinde, doğal bir solgunluğa sahip olabilecek, ancak boya maddesi içermeyen ürünler tercih edilmelidir.

Alkol oranı

Kolonyanın mikroplara karşı etkin bir koruma sağlayabilmesi için alkol oranı büyük önem taşır. TSE kriterlerine göre, limon kolonyalarında en az %70, diğer kolonya çeşitlerinde ise en az %60 alkol oranı bulunmalıdır. Bu oranlar, kolonyanın dezenfektan özelliğinin bir göstergesidir.

Ambalajlama ve mühürleme

Kaliteli bir kolonyanın ambalajı, içeriğinin korunmasında kritik bir role sahiptir. Ürünler, ışık geçirmeyen cam veya renksiz plastik şişelerde sunulmalı ve her türlü sızıntıya karşı sıkıca kapatılmalıdır. Ambalajın ikinci bir koruma katmanı olarak, jelatinle kaplanmış karton kutular kullanılabilir.

Etiket bilgileri ve standart uyumu

Ürün etiketinde, üretici firmanın ticari unvanı, adresi ve tescilli markası gibi temel bilgilerin yanı sıra, ürünün TS 5178 standardına uygun olduğunu belirten bilgilerin yer alması tüketici güvenini artırır. Bu bilgiler, ürünün kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğunun bir kanıtıdır.
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Kaliteli kolonya seçiminin sağlıkla ilişkisi

Bayram alışverişlerinde kolonya seçimi yaparken TSE standartlarına uygun ürünleri tercih etmek, sadece kaliteyi değil, aynı zamanda sağlığı da garanti altına alır. Bu standartlar, ürünün insan sağlığına zarar vermeden kullanılabilmesi için gerekli kriterleri belirler ve bayram ziyaretlerinizde güvenle kullanabileceğiniz kolonyaları garanti eder.

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