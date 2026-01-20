  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’de deniz üstü rüzgar enerjisi dönemi başlayacak! Kış aylarında soğuk değil, kapalı alanlar hasta ediyor! Suriye ordusu Haseke kapılarına dayandı: Şara’dan terör örgütüne "Ya teslim ol ya yok ol" resti! Uzun vadeli Trump'ın gizli iklim politikaları, Grönland adımı sonrası ABD için en büyük risk: İlgili iddia Dışişleri Bakanı Saar'a talimat veren Netanyahu'nun bakış açısı: Türk ve Katar ordularına izin vermeyecekmiş miş... Katar'dan İsrail'i çıldırtan askeri karar Terörün gerçek yüzü: SDG kaçarken Suriye'yi enkaza çevirdi, baraj altından cephanelik çıktı! ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü! Dışişleri'nde sıcak saatler! Bakan Hakan Fidan tebliğ etti Türkiye'yi sallayan sözler: Bana suikast planladı
Dünya Kolombiya’da kanlı çatışma!
Dünya

Kolombiya’da kanlı çatışma!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kolombiya’da kanlı çatışma!

Kolombiya'nın Guaviare bölgesindeki El Retorno belediyesinde, silahlı gruplar arasındaki hakimiyet savaşı 26 kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Kolombiya'nın Guaviare bölgesindeki El Retorno belediyesinde, silahlı gruplar arasındaki hakimiyet savaşı 26 kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Kolombiya’nın Guaviare bölgesinde rakip yasa dışı silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalar büyük bir bilançoya yol açtı. Kolombiya Ulusal Ordusu tarafından yapılan açıklamada, El Retorno belediyesi sınırları içerisinde en az 26 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Dördüncü Tümen Komutanı Ricardo Roque, çatışmaların ardından bölgede güvenliğin sağlanması için ordunun; polis, donanma ve hava kuvvetleriyle koordineli bir şekilde dev bir operasyon başlattığını duyurdu. 35 bin kilometrekarelik geniş bir alanı kapsayan operasyonla bölgenin tam kontrolünün yeniden tesis edilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, güvenlik operasyonlarını koordine etmek ve patlamamış cihazlar da dahil olmak üzere yakındaki topluluklara yönelik riskleri ele almak için birleşik bir komuta merkezinin kurulduğunu da sözlerine ekledi.

Yetkililer, devam eden şiddet olayları nedeniyle kırsal kesimdeki sakinlerin risk altında olduğunu belirterek, sivilleri resmi güvenlik talimatlarına uymaya çağırdı.

Uyuşturucu bahane Venezuela petrolü şahane! Haydut Trump dolar basmaya başladı
Uyuşturucu bahane Venezuela petrolü şahane! Haydut Trump dolar basmaya başladı

Dünya

Uyuşturucu bahane Venezuela petrolü şahane! Haydut Trump dolar basmaya başladı

ABD Başkanı Trump, Venezuelalı muhalif lider Machado ile Beyaz Saray'da bir araya geldi
ABD Başkanı Trump, Venezuelalı muhalif lider Machado ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

Dünya

ABD Başkanı Trump, Venezuelalı muhalif lider Machado ile Beyaz Saray'da bir araya geldi

Venezuela Savunma Bakanı açıkladı! ABD saldırısında 47 asker öldü
Venezuela Savunma Bakanı açıkladı! ABD saldırısında 47 asker öldü

Dünya

Venezuela Savunma Bakanı açıkladı! ABD saldırısında 47 asker öldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23