Kolombiya’da kanlı çatışma!

Kolombiya'nın Guaviare bölgesindeki El Retorno belediyesinde, silahlı gruplar arasındaki hakimiyet savaşı 26 kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Kolombiya’nın Guaviare bölgesinde rakip yasa dışı silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalar büyük bir bilançoya yol açtı. Kolombiya Ulusal Ordusu tarafından yapılan açıklamada, El Retorno belediyesi sınırları içerisinde en az 26 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Dördüncü Tümen Komutanı Ricardo Roque, çatışmaların ardından bölgede güvenliğin sağlanması için ordunun; polis, donanma ve hava kuvvetleriyle koordineli bir şekilde dev bir operasyon başlattığını duyurdu. 35 bin kilometrekarelik geniş bir alanı kapsayan operasyonla bölgenin tam kontrolünün yeniden tesis edilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, güvenlik operasyonlarını koordine etmek ve patlamamış cihazlar da dahil olmak üzere yakındaki topluluklara yönelik riskleri ele almak için birleşik bir komuta merkezinin kurulduğunu da sözlerine ekledi.

Yetkililer, devam eden şiddet olayları nedeniyle kırsal kesimdeki sakinlerin risk altında olduğunu belirterek, sivilleri resmi güvenlik talimatlarına uymaya çağırdı.