Kolombiya'da 13 yılın en sert faiz artışı!
Kolombiya Merkez Bankası politika faizini 150 baz puan artışla yüzde 7,5 seviyesine çıkardı. Böylelikle banka 1999 yılında hayata geçirilen enflasyon hedeflemesinden bu yana en sert faiz artışına imza attı.
Kolombiya Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmek adına agresif bir faiz artışı kararı aldı.
Banka politika faizini 150 baz puan artışla yüzde 7,5 seviyesine çıkardı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de bu yöndeydi.
150 baz puanlık faiz artışı Kolombiya Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesi stratejisine geçtiği 1999 yılından bu yana yapılan en yüksek faiz artışı oldu.
Ülkede solcu başkan Gustavo Petro'nun seçilmesinin ardından Kolombiya pesosunda satış dalgası görülmüştü. Bloomberg'in haberine göre piyasalar Petro'nun petrol piyasası ve emeklilik reformu tasarılarıyla ilgili endişelerini koruyor.
Kolombiya'da Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 9 üzerinde gerçekleşerek, Kolombiya Merkez Bankası'nın hedefinin üzerindeki seyrini korumuştu.