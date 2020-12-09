  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kolombiya, Venezuela'daki seçim sonuçlarını tanımayacak
Aktüel

Kolombiya, Venezuela'daki seçim sonuçlarını tanımayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-09 00:40:03 -
Kolombiya, Venezuela'daki seçim sonuçlarını tanımayacak

BOGOTA (AA) - Kolombiya, Venezuela'da pazar günü yapılan parlamento seçimlerini Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki ittifakın zaferinin ardından seçim sonuçlarını tanımayacağını duyurdu.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, seçimlerin hileli olduğu öne sürülerek, iktidar partisinin kazandığı parlamento seçimleri sonuçlarının tanınmayacağı belirtildi.

Seçimlerin demokratik ilkelerden uzak, tarafsızlık, özgürlük, fırsat eşitliği ve şeffaflık garanitleri olmadan yapıldığı vurgulanan açıklamada, Maduro seçimleri gasp etmekle suçlandı.

Açıklamada, "Muhalefet başta olmak üzere, tüm siyasi partilerin katılımı olmadan yapılan seçimlerin meşruiyetini tanımak mümkün değildir. Objektif ve güvenilir bir seçim ortamı olmalıydı." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası toplumu demokrasiyi yeniden inşa etmek için Venezuela halkına destek vermeye çağıran bakanlık açıklamasında, "Yalnızca adil seçimler demokrasiyi kurmayı ve komşu ülkelerdeki krizi aşmayı mümkün kılar." ifadesi kullanıldı.

Devlet Başkanı Maduro'nun liderliğindeki ittifak, muhalif siyasetçilerin boykot ettiği Ulusal Meclis (AN) seçimlerinde zafer ilan etmişti.

Maduro, televizyonda yayınlanan konuşmasında, "Ulusal Meclisi, Venezuela halkının çoğunluğunun oyuyla kazandık. Bu, demokrasi için hiç şüphesiz büyük bir zafer." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunu kimse beklemiyordu! Kuruluş Osman dizisinde sürpriz gelişme
Medya

Bunu kimse beklemiyordu! Kuruluş Osman dizisinde sürpriz gelişme

Reyting rekorlarını yerle bir eden Kuruluş Osman dizisinde beklenmedik bir gelişme meydana gelecek. Bala Hatun, Osman Bey’le evliliğe hazırl..
Biden'ın planı devreye girerse piyasalar altüst olacak
Dünya

Biden'ın planı devreye girerse piyasalar altüst olacak

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'in 2021 yılında olası bir vergi artırımı kararı alması durumunda piyasaların altüst olabileceği konuşuluy..
Yunanistan'da Türkiye istifası! Deprem etkisi yaptı
Dünya

Yunanistan'da Türkiye istifası! Deprem etkisi yaptı

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımlara karşı çıkan tutumu istifa getirdi.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay