0553 313 94 23

Kolombiya nerededir?

Kolombiya, Güney Amerika kıtasında yer alan üniter, anayasal bir cumhuriyettir. Başkenti Bogota olan ülke, Brezilya, Ekvador, Peru, Panama ve Venezuela gibi ülkeler ile sınır komşusudur. Kolombiya, ülke yüzölçümüne göre Güney Amerika'nın en büyük 4. dünyanın 26. en büyük ülkesidir. İşte Güney Amerika ülkesi Kolombiya ile ilgili bilgiler...

18 Haziran 2019 Salı 23:14
Kolombiya nerededir?

Kolombiya, Güney Amerika kıtasında yer alan üniter, anayasal bir cumhuriyettir. Başkenti Bogota olan ülke, Brezilya, Ekvador, Peru, Panama ve Venezuela gibi ülkeler ile sınır komşusudur. Kolombiya, ülke yüzölçümüne göre Güney Amerika'nın en büyük 4. dünyanın 26. en büyük ülkesidir. İşte Güney Amerika ülkesi Kolombiya ile ilgili bilgiler...

Kolombiya nerededir?

Kolombiya, Güney Amerika'nın kuzey batısında yer almaktadır. 46 milyon nüfusu ile dünyanın en büyük 27. ülkesidir. İspanyolca konuşulan ülkeler arasında Meksika'dan sonra nüfusa göre en büyük ikinci ülkedir. İşte Kolombiya hakkında merak edilen detaylar...

Kolombiya ya da resmî olarak Kolombiya Cumhuriyeti Güney Amerika'da yer alan bağımsız, üniter ve anayasal bir cumhuriyettir. 32 alt departmandan oluşmaktadır. Başkenti, ülkenin orta bölümünde yer alan Bogotá şehridir.

Güney Amerika'nın kuzeybatı bölümünde bulunan ülke, kuzey batısında Panama, kuzeyinde Karayip Denizi, doğusunda Venezuela ve Brezilya, güneyinde Ekvador ve Peru, batısında Büyük Okyanus ile çevriidir.

Ülke, yüzölçümüne göre Güney Amerika'nın en büyük 4., dünyanın en büyük 26. ülkesidir. Nüfusa göre ise, 46 milyondan fazla nüfusu ile dünyanın en büyük 27. ülkesidir. Aynı zamanda; İspanyolca konuşan ülkeler arasında, Meksika'dan sonra nüfusa göre en büyük ikinci ülkedir.

Kolombiya, bir orta güçtür ve Güney Amerika'nın en büyük üçüncü, Latin Amerika'nın en büyük dördüncü ekonomisine sahiptir. Kahve, çiçek, zümrüt, kömür ve petrol endüstrileri, Kolombiya ekonomisinin başlıca sektörleridir. HSBC, 2050 yılında Kolombiya'nın özellikle Amerika olmak üzere dünya ekonomisinde karar verici bir rol oynayacağını; GSYİH bakımından dünyanın en büyük 25. ekonomisi olacağını öngörmektedir.

Şu anda Kolombiya olarak bilinen topraklarda, başlangıçta Muisca, Quimbaya ve Tairona gibi Kolombiya Kızılderilileri yaşamaktaydı. İspanyollar, bu bölgeye 1499 yılında gelmiş ve bu bölgede işgal ve kolonizasyon dönemini başlatmıştır.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 23:14
  1. Kolombiya
  2. kolombiya nerededir
  3. kolombiya hangi kıtada

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de Mursi için gıyabi cenaze namazı
    1. ABD'de Mursi için gıyabi cenaze namazı
    2. İSG sonuçları ne zaman açıklandı mı?..
    3. Bakanlık duyurdu: Kırmızı kategorideki..
    4. Kırmızı kategorideki terörist etkisiz..
    5. "Dünyadaki mazlumlar gözünü Türkiye'ye..
    6. Kolombiya nerededir?
    7. Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
    8. Kastamonu’da akrabalar arasında..
    9. Almanya'da Mursi için gıyabi cenaze..
    10. Ceviz reçeli nasıl yapılır? Ceviz..
    11. Resmen açıkladılar: Füzelerimiz..
    12. Tosya Sanayi Kavşağı’nda otomobil..
    13. Cezayirli alimlerden "Mursi'nin..
    14. Ankara’da sel suları vatandaşlara zor..
    15. "Mesele sadece iki partinin..
    16. 300 kiloluk obez adam askeri..
    17. Bu içecek tarifi damarları temizliyor
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(S-400) O iş..
    19. Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği'nin..
    20. Abdurrahim Albayrak transferde ’sır’..
    21. Ülkede büyük şok! İki köye saldırı: 41..
    22. KKTC hükümetinden kapalı Maraş..
    23. Bilecik-Arifiye demiryolu hattı..
    24. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
    25. TCDD’den trafiğe kapatılan platformlar..
    26. Vali İsmail Ustaoğlu, Araklı’daki..
    27. Ürdünlü sendikalardan Bahreyn..
    28. Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme
    29. Trabzon'dan acı haber! Çok sayıda ölü..
    30. Libya'daki UMH Fransa ile güvenlik iş..
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...