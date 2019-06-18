Kolombiya, Güney Amerika kıtasında yer alan üniter, anayasal bir cumhuriyettir. Başkenti Bogota olan ülke, Brezilya, Ekvador, Peru, Panama ve Venezuela gibi ülkeler ile sınır komşusudur. Kolombiya, ülke yüzölçümüne göre Güney Amerika'nın en büyük 4. dünyanın 26. en büyük ülkesidir. İşte Güney Amerika ülkesi Kolombiya ile ilgili bilgiler...

Kolombiya nerededir?

Kolombiya, Güney Amerika'nın kuzey batısında yer almaktadır. 46 milyon nüfusu ile dünyanın en büyük 27. ülkesidir. İspanyolca konuşulan ülkeler arasında Meksika'dan sonra nüfusa göre en büyük ikinci ülkedir. İşte Kolombiya hakkında merak edilen detaylar...

Kolombiya ya da resmî olarak Kolombiya Cumhuriyeti Güney Amerika'da yer alan bağımsız, üniter ve anayasal bir cumhuriyettir. 32 alt departmandan oluşmaktadır. Başkenti, ülkenin orta bölümünde yer alan Bogotá şehridir.

Güney Amerika'nın kuzeybatı bölümünde bulunan ülke, kuzey batısında Panama, kuzeyinde Karayip Denizi, doğusunda Venezuela ve Brezilya, güneyinde Ekvador ve Peru, batısında Büyük Okyanus ile çevriidir.

Ülke, yüzölçümüne göre Güney Amerika'nın en büyük 4., dünyanın en büyük 26. ülkesidir. Nüfusa göre ise, 46 milyondan fazla nüfusu ile dünyanın en büyük 27. ülkesidir. Aynı zamanda; İspanyolca konuşan ülkeler arasında, Meksika'dan sonra nüfusa göre en büyük ikinci ülkedir.

Kolombiya, bir orta güçtür ve Güney Amerika'nın en büyük üçüncü, Latin Amerika'nın en büyük dördüncü ekonomisine sahiptir. Kahve, çiçek, zümrüt, kömür ve petrol endüstrileri, Kolombiya ekonomisinin başlıca sektörleridir. HSBC, 2050 yılında Kolombiya'nın özellikle Amerika olmak üzere dünya ekonomisinde karar verici bir rol oynayacağını; GSYİH bakımından dünyanın en büyük 25. ekonomisi olacağını öngörmektedir.

Şu anda Kolombiya olarak bilinen topraklarda, başlangıçta Muisca, Quimbaya ve Tairona gibi Kolombiya Kızılderilileri yaşamaktaydı. İspanyollar, bu bölgeye 1499 yılında gelmiş ve bu bölgede işgal ve kolonizasyon dönemini başlatmıştır.