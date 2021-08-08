Kolları matkapla delindi, kafasına çivi çakıldı

Yeni Akit Ankara

Yüzbaşı Cengiz Topel’in uçağı uyarı uçuşu gerçekleştirdiği 8 Ağustos 1964’de Rumların uçaksavarla açtığı ateş sonucu hasar aldı ve düşmeye başladı. Topel düşen uçaktan paraşütle atladı. Ancak paraşütle inmek zorunda olduğu Yeşilyurt Bölgesi’nde Rum askerlerine esir düştü. Sonrasında başına gelenler ise insanlık dışıydı. Türk Hükümeti’nin uyarı ve mesajları ile Birleşmiş Milletler’in aracılığına rağmen Rum’lar üç gün boyunca Cengiz Topel’e insanlığa sığmayacak işkenceler uyguladı. Dört gün sonra BM aracılığı ile gönderilen Cengiz Topel’in cesedi incelendiğinde ortaya çıkan tablo insan olan hiç kimsenin inanamayacağı kadar kötüydü. Rum tarafı, “Hastanede öldü” şeklinde bir açıklama yapmasına rağmen Topel’in nasıl şehit edildiği tüm gerçekliği ile tespit edilmişti. Topel’in sol gözü oyulmaya çalışılmış, ayağı bilekten kırılmıştı. Acımasız Rumlar Topel’in kollarını matkapla oymuşlar, kafatasına beton çivisi çakmışlardı. Üstelik günlerce işkenceye maruz bırakılan Topel’in kalbi bilinci yerindeyken sökülüp acı içinde şehit edilmişti. 29 yaşındaki Şehidimiz Cengiz Topel’in, esir düşmeden önce üzerindeki gizli harekat planlarını yakmayı başardığı anlaşıldı. Son mermisine kadar direndi, 30 saat işkence görmesine rağmen tek bir kelime etmedi. Son nefesine kadar bir Türk Subayına yakışır şekilde davrandı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Kafasına çivi çakıp kalp ve ciğerlerini çalmışlar!

Topel’in cesedini gören ve son fotoğrafını çeken Türk Mukavemet Teşkilatı Kurucusu ve Ada’da mücadelenin simge isimlerinden rahmetli Eşref Düşenkalkar gördüğü manzarayı şöyle anlatmıştı; “Birleşmiş milletler askerlerinin temsilcileri önünde aziz şehidimizi gördüğüm gün, hayatımın en ıstıraplı günü idi. Ana vatanla yavru vatan arasına çelik kanatları ile köprü kuran Topel’imize son bir defa daha baktım. Baktım ki; kahpe Rumlar sol gözünü tahrip etmişler, pazılarını matkapla oymuşlar, kafatasının sol tarafına beton çivisi çakmışlar, sol ayağını kırmışlar, bu yetmiyormuş gibi boğazından göbeğine kadar göğsünü yarıp çuval diker gibi dikmişler. Bir doktorumuzun beyanına göre iç kalp ve ciğerlerini çalmışlar’’

İlk hava harp Şehidimiz Cengiz Topel kimdir?

Cengiz Topel 2 Eylül 1934 tarihinde, İzmit’te dünyaya geldi. Trabzonlu tütün eksperi bir ailenin üçüncü çocuğu olan Topel Babasının tayini nedeni ile ilkokulu Bandırma ve Gönen’de, ortaokul ve lise eğitimini ise İstanbul’da tamamladı. 1955 yılında Kara Harp Okulu’nu tamamlayıp asteğmen olarak orduya katıldı. Çocukluğundan bu yana havacılığa karşı özel bir ilgisi ve merakı vardı. Bu sebeple hava sınıfına ayrıldı. Pilotluk hayaline kavuşmak için Kanada’ya pilotaj eğitimine gitti. 2 senelik eğitimin ardından Merzifon Hava Üssü’nde göreve başladı. 1961 yılında 1. Ana Jet üssünde göreve başladı. 1963 yılında ise Yüzbaşılığa terfi oldu. 1964’ün Ağustos ayında Kıbrıs’ta Rumların Türk halkına karşı gerçekleştirdikleri insanlık dışı eylemler ve katliamlara dur demek için müdahale kararı alan Türkiye’nin 4’lü filo komutanı olarak görevlendirildi. Bu görevi sırasında uçağı vurularak esir edildi ve işkenceler sonucunda şehadet şerbetini içti.