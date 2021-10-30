Kolik bebek ne demek?

Sağlıklı bebeklerde sık aralıklarla, uzun süreli ve yoğun görülen ağlama veya huzursuzluk durumuna kolik adı verilir. Kolik bebek sendromunun asıl nedeni ne yazık ki henüz kesin olarak belirlenememiştir. Kolik, ortada görünür hiçbir neden olmadan üç hafta ya da daha uzun bir süre, haftada üç gün ya da daha fazla, peşpeşe günde üç saat veya daha fazla devam eden yoğun, yüksek sesli ve sakinleştirilemeyen ağlama nöbetleri şeklinde olur. Yapılan araştırmalar çocuğun cinsiyetinin, tam vadeli veya erken doğum faktörlerinin, mama ya da anne sütü ile beslenmenin kolik gelişmesi riskinde değiştiren faktörler olmadığını göstermektedir.

Koliğin belirtileri

-Bacaklarını uzatır ya da karnına çeker

-Ağlarken sırtını yay gibi gerer

-Ağlarken kollarını ve bacaklarını savurur

-Ağlarken yüzü kızarır

-Ağlarken yumruklarını sıkar

-Bazen acı çekiyormuş gibi görünür

-Karnı şiştir ve çok fazla gazı vardır

Kendinizi ne kadar bıkkın hissederseniz hissedin, bebeğinizi asla tutup sarsmayın. Bebeği sarsmak, ona kalıcı zarar verebilir. Sabırlı olmayı deneyin, kendinizi huzursuz hissederseniz sevdiklerinizden yardım isteyin.