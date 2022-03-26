Kolayca uykuya dalmanın 6 etkili pratik yolu! Uyuyamıyorum diyenler için taktikler

Uykuya dalma sorunu, çağımızın kronik problemlerinden biri. Yoğun iş hayatı, stres, alışkanlıklarımız, teknolojik ekranlar, yeme bozuklukları, kilo, depresyon gibi pek çok faktör uykuya dalmamıza engel olabiliyor. Daha hızlı uykuya dalmanızı sağlayacak kimsenin bilmediği ipuçları…

Uyumak için ne yapılır?

1- 4/7/8 Tekniğini deneyin

Önce dilinizi damağınıza değdiriyorsunuz ve bütün süreç boyunca orada tutuyorsunuz. 4 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın, 7 saniye boyunca nefesinizi tutun, 8 saniyede de verin. Bu işlemi 4 kere arka arkaya yapın, farkı göreceksiniz. Üzerinize bir ağırlık çökecek ve uykuya geçişiniz daha kolay olacak. Bu tekniği 3 gün arka arkaya denemenizde fayda var.

2- Koyunları tersten sayın

1-2-3-4-5-6... diye koyunları saymanın aslında pek bir yararı yok. 100’den geriye doğru 3’er 3’er zıplatın koyunları... Çünkü koyunları saymanızın sebebi aslında kafamızdaki düşüncelerden kurtulmak. Zihninizi bu şekilde zorlayarak uykuya daha kolay konsantre olabilirsiniz.

3- Çalar saati tercih edin

Telefonunuz, bilgisayarınız veya yatak odanızdaki herhangi bir elektronik aletle en az 1,5 metre mesafeniz olmalı. Eğer, “alarm kurmadan uyanamam" diyenlerdenseniz, uyanmak için telefon alarmını değil, çalar saati tercih edin.

4- Bir dakikalık parmak masajı

Ayak parmaklarımız aslında vücudumuzun en hassas noktalarından... Ayak parmaklarınıza yaptığınız küçük dokunuşlar, daha hızlı rahatlamanıza sebep olur. Yaklaşık bir dakikalık kısa bir masajı her gece uyumadan hemen önce tekrarlayın.

5- Yatmadan önce şeker yemeyin

Vücutta şeker seviyesindeki artış ve azalışlar uykuya dalmada zorluğa ya da uyku bölünmesine yol açabilir. Uzmanlara göre uyku saatinden 2 saat önce şekerle ilişkinin kesilmesi gerekiyor; meyveler de dahil.

6- Yatak rutinini bozmayın

Uyuma koşullarınızın aynı kalması önemli. Yatak odasının ısısının sabit kalması ve uyumadan önce yatak odasının belirli bir süre havalandırılması önemli. Ayrıca rutini bozmamak için aynı saatlerde uyumaya özen gösterin.

İnsomnia nedir?

Uykusuzluk (insomnia), uykuya dalmayı ve uykuda kalmayı zorlaştıran ya da çok erken uyanmaya ve yeniden uykuya dönememeye neden olan yaygın bir uyku bozukluğudur. Uykusuzluk hastalığı olan insanlar, uyandıklarında kendilerini yorgun hissederler.

Uykusuzluk nedenleri