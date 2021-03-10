Kolay un helvası tarifi | Un helvası nasıl yapılıyor?
Pratik un helvası | Lezzetli, mis kokulu bir helva için doğru ölçü son derece önemli. Peki, cevizli un helvası nasıl yapılır? Tam ölçülü un helvası tarifi
Evinizi mis gibi kokusuyla saracak, damakları şenlendirecek bir helva tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
Kolay un helvası tarifi
Malzemeler:
- 2 su bardağı un
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 100 gram tereyağı
- Yarım su bardağı ceviz
Şerbet için:
- 3 su bardağı süt
- 2 su bardağı şeker
Un helvası nasıl yapılıyor?
Öncelikle süt ve şekeri tencereye alın.
Şeker eriyene kadar şerbeti karıştırın. Sütü kaynatmaya gerek yok. Şekerin ısınması yeterli.
Bir başka tencereye tereyağı ve sıvı yağı tencereye alın.
Unu güzelce kavurun. Unun rengi değişince cevizi ekleyin.
Ardından şerbeti karışıma ekleyin ama dikkatli olmanızda yarar var. Etrafa sıçrayabiliyor.
Helva suyunu çekince ocağın altını kapatın.
Kaşıklarla helvaya şekil verebilirsiniz.
Afiyet olsun.