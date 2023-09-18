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Kadın - Aile

Kolay lahmacun! Ortaya çıkan eski sırrı, kendiniz yapın: Bir anda oldu sanacaksınız! Tadına bakan isteyecek

Yeniakit Publisher
2023-09-18 00:41:00 - 2023-09-18 00:45:55
Kolay lahmacun! Ortaya çıkan eski sırrı, kendiniz yapın: Bir anda oldu sanacaksınız! Tadına bakan isteyecek

İşten gelince hemen hazırlayabileceğiniz. Ya da yorgunken canınız yemekle saatlerce uğraşmak istemediğinde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz ezelden gelen lavaş lahmacun tarifi geliyor. Sokak lezzetini evinize taşıyın!

İlk olarak aslında ‘en zor’ – tabikide kolay- olan iç harcımızı hazırlıyoruz. Evde lahmacun yapmak artık çok kolay. İşte size adım adım evde lahmacun tarifi ve hazırlamanın püf noktası

Kolay Lahmacun Tarifi İçin Malzemeler

Hazır lavaş ekmeği
200 gr kıyma ( yaklaşık 12 lavaş için yetecektir)
2 adet domates
2 adet soğan
4-5 yeşil biber
3 adet kapya biberi
1 çay bardağı sıvı yağ
1 buçuk yemek kaşığı domates salçası
Yarım yemek kaşığı biber salçası
Tuz, kırmızıbiber arzuya göre pul biber
Maydanoz

Kolay Lahmacun Tarifi Nasıl Yapılır?

Soğanları biber ve domatesleri robotdan geçirip küçültüyoruz.
Bir kaba alıp kıyma salça sıvı yağ ve baharatları da ekleyip güzelce karıştırıyoruz. En son ince kıyılmış maydanozu da ekliyoruz.
İç harcımız katı olmayacak yani hafif sulu olacak ki lavaşın içinde köfte gibi durmasın.
Daha sonra fırınımızı açıp 180 dereceye ayarlıyoruz.
Lavaşlarımızın iki tanesini fırın kağıtı serdiğimiz tepsinin üzerine alıyoruz ve üzerine yaklaşık 1, 5 yemek kaşığı kıymalı harcımızdan ekliyoruz (lavaşın boyuna göre değişir). Ne çok koyun nede çok az birazda lavaş gözüksün.
Önceden ısıttığımız fırına veriyoruz şimdi çakma lahmacunları. Bende yaklaşık 8 dakikada piştiler ama tabi ki fırından fırına fark edeceği için siz kontrol edin.

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