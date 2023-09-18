Kolay lahmacun! Ortaya çıkan eski sırrı, kendiniz yapın: Bir anda oldu sanacaksınız! Tadına bakan isteyecek

İlk olarak aslında ‘en zor’ – tabikide kolay- olan iç harcımızı hazırlıyoruz. Evde lahmacun yapmak artık çok kolay. İşte size adım adım evde lahmacun tarifi ve hazırlamanın püf noktası

Kolay Lahmacun Tarifi İçin Malzemeler

Hazır lavaş ekmeği

200 gr kıyma ( yaklaşık 12 lavaş için yetecektir)

2 adet domates

2 adet soğan

4-5 yeşil biber

3 adet kapya biberi

1 çay bardağı sıvı yağ

1 buçuk yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Tuz, kırmızıbiber arzuya göre pul biber

Maydanoz

Kolay Lahmacun Tarifi Nasıl Yapılır?

Soğanları biber ve domatesleri robotdan geçirip küçültüyoruz.

Bir kaba alıp kıyma salça sıvı yağ ve baharatları da ekleyip güzelce karıştırıyoruz. En son ince kıyılmış maydanozu da ekliyoruz.

İç harcımız katı olmayacak yani hafif sulu olacak ki lavaşın içinde köfte gibi durmasın.

Daha sonra fırınımızı açıp 180 dereceye ayarlıyoruz.

Lavaşlarımızın iki tanesini fırın kağıtı serdiğimiz tepsinin üzerine alıyoruz ve üzerine yaklaşık 1, 5 yemek kaşığı kıymalı harcımızdan ekliyoruz (lavaşın boyuna göre değişir). Ne çok koyun nede çok az birazda lavaş gözüksün.

Önceden ısıttığımız fırına veriyoruz şimdi çakma lahmacunları. Bende yaklaşık 8 dakikada piştiler ama tabi ki fırından fırına fark edeceği için siz kontrol edin.