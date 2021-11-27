Kolay hamsi tava tarifi | Hamsi tava nasıl yapılır?
Hamsi yapılışı | Balık denildiğinde akıllara öncelikli gelen balıkların arasında hamsi yer alın. Leziz hamsiler pişirmek isteyenler ise ‘Hamsi nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, hamsi tava için ne lazım? Tam ölçülü hamsi tava tarifi
Hamsi nasıl yapılır? Çıtır çıtır bir hamsiye kim ‘hayır’ diyebilir ki! Leziz ve pratik bir balık tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, hamsi tava tarifi
Kolay hamsi tava tarifi
Malzemeler:
- Hamsi
- Mısır unu
- Tuz
- Sıvı yağ
Hamsi tava nasıl yapılır?
Öncelikle işe balıkları temizleyip, yıkamakla başlayın.
Temizlediğiniz balıkları güzelce mısır ununa bulayın.
Bir miktar sıvıyağı tavaya koyun ve ısınmasını bekleyin.
Yağ kızınca balıkları tavaya dizin.
Balıkların alt kısmı kızardıktan sonra bir tabak ya da kapak yardımıyla balıkların diğer tarafını çevirin.
İki tarafı da pişince balıklarınız hazır olacak.
Hamsiyi soğan ve limonla servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.