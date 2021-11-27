Kolay hamsi tava tarifi | Hamsi tava nasıl yapılır?

Hamsi nasıl yapılır? Çıtır çıtır bir hamsiye kim ‘hayır’ diyebilir ki! Leziz ve pratik bir balık tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, hamsi tava tarifi

Kolay hamsi tava tarifi

Malzemeler:

Hamsi

Mısır unu

Tuz

Sıvı yağ

Hamsi tava nasıl yapılır?

Öncelikle işe balıkları temizleyip, yıkamakla başlayın.

Temizlediğiniz balıkları güzelce mısır ununa bulayın.

Bir miktar sıvıyağı tavaya koyun ve ısınmasını bekleyin.

Yağ kızınca balıkları tavaya dizin.

Balıkların alt kısmı kızardıktan sonra bir tabak ya da kapak yardımıyla balıkların diğer tarafını çevirin.

İki tarafı da pişince balıklarınız hazır olacak.

Hamsiyi soğan ve limonla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.