  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kolay hamsi tava tarifi | Hamsi tava nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kolay hamsi tava tarifi | Hamsi tava nasıl yapılır?

Hamsi yapılışı | Balık denildiğinde akıllara öncelikli gelen balıkların arasında hamsi yer alın. Leziz hamsiler pişirmek isteyenler ise ‘Hamsi nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, hamsi tava için ne lazım? Tam ölçülü hamsi tava tarifi

Yeniakit Publisher
2021-11-27 17:43:00 -
Kolay hamsi tava tarifi | Hamsi tava nasıl yapılır?

Hamsi nasıl yapılır? Çıtır çıtır bir hamsiye kim ‘hayır’ diyebilir ki! Leziz ve pratik bir balık tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, hamsi tava tarifi

Kolay hamsi tava tarifi

Malzemeler:

  • Hamsi
  • Mısır unu
  • Tuz
  • Sıvı yağ

Hamsi tava nasıl yapılır?

Öncelikle işe balıkları temizleyip, yıkamakla başlayın.

Temizlediğiniz balıkları güzelce mısır ununa bulayın.

Bir miktar sıvıyağı tavaya koyun ve ısınmasını bekleyin.

Yağ kızınca balıkları tavaya dizin.

Balıkların alt kısmı kızardıktan sonra bir tabak ya da kapak yardımıyla balıkların diğer tarafını çevirin.

İki tarafı da pişince balıklarınız hazır olacak.

Hamsiyi soğan ve limonla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Hamsinin kilosu ne kadar? İstanbul hamsi palamut çinekop fiyatı güncel
Hamsinin kilosu ne kadar? İstanbul hamsi palamut çinekop fiyatı güncel

Ekonomi

Hamsinin kilosu ne kadar? İstanbul hamsi palamut çinekop fiyatı güncel

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Dolar 20 TL olur' deyip isyan etti! 'Kına yakarsınız'
Ekonomi

'Dolar 20 TL olur' deyip isyan etti! 'Kına yakarsınız'

Dolar kurunda son günlerde yaşanan oynaklığı ele alan gazeteci Murat Kelkitoğlu, bu durumun hiçbir ekonomik veriyle açıklanamayacağını belir..
ABD'ye soğuk duş! Türkiye için F-35'e alternatif olabilir
Gündem

ABD'ye soğuk duş! Türkiye için F-35'e alternatif olabilir

Çin, beşinci nesil J-31 savaş uçağının küresel pazarda ABD yapımı F-35 ile rekabet edebileceğini iddia etti. Öte yandan F-35'e düşük maliyet..
Mete Yarar’dan çok kritik çıkış: Buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum
Gündem

Mete Yarar’dan çok kritik çıkış: Buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum

Terör ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, muhalefet partilerini eleştirerek siyaset diline dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay