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Kadın - Aile Kolay elma reçeli tarifi! Elma reçeli nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kolay elma reçeli tarifi! Elma reçeli nasıl yapılır?

Elma reçeli pratik püf noktası |Kahvaltı sofraları için damakları şenlendiren reçeller hazırlamak isteyenler sık sık ‘Reçel nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, elma reçeli nasıl olur? Elma reçeline tarçın koyuluyor mu? Tam ölçülü elma reçeli tarifi

Yeniakit Publisher
2022-02-07 01:03:00 -
Kolay elma reçeli tarifi! Elma reçeli nasıl yapılır?

Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazlarından biridir reçel… Evinizde hem pratik hem de leziz reçeller hazırlamanı mümkün! Bunun içinse doğru tarifi bulmanız gerekiyor. İşte, tarçın ve elmanın uyumuyla dillere destan elma reçeli tarifi…

Kolay elma reçeli tarifi!

Malzemeler:

  • 4 adet elma
  • 2 su bardağı toz şeker
  • Toz tarzın
  • Yarım çay bardağı su
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Elma reçeli nasıl yapılır?

Öncelikle reçeli hazırlamaya elmaları yıkayarak başlayın.

Sonrasında elmaları küçük küçük doğrayın.

Elmaları tencereye alın.

Şekeri elmaların üzerine serpin ve kapağı kapatın.

4-5 saat boyunca meyvenin suyunu salmasını bekleyin.

Sonrasında tencereye yarım çay bardağı su ve bir miktar toz tarçın ekleyip pişmeye bırakın.

Reçel kıvam alınca limon suyunu ekleyin.

Limon suyunun ardından 5 dakika daha reçeli kaynatın ve altını kapatın.

Reçel sıcakken kavanozlara boşaltın.

Afiyet olsun.

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