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Kadın - Aile Kolay çilek reçeli tarifi | Reçel nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kolay çilek reçeli tarifi | Reçel nasıl yapılır?

2 kilo çilek için reçel tarifi | Yaz denildiği zaman akla gelen ilk meyvelerden olan reçelden enfes reçeller hazırlayabilirsiniz. Peki, çilek reçeli nasıl yapılıyor? Çilek reçeli için ne kadar şeker gerekli?

Yeniakit Publisher
2021-06-29 17:29:00 -
Kolay çilek reçeli tarifi | Reçel nasıl yapılır?

Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı çilek reçelini, kolay bir tarifle kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

Kolay çilek reçeli tarifi

Malzemeler:

  • 2 kilo çilek
  • 8 su bardağı toz şeker
  • Yarım limon suyu

Reçel nasıl yapılır?

Öncelikle çilekleri güzelce yıkayarak işe başlayın.

Bir tencerenin içerisine çilek ve şekerleri alın, kapağını kapatın.

Bir gece boyunca çilekleri bekletin.

Sabaha kadar çilekler suyunu salmış olacak.

Tencereyi ocağa alın ve kaynamaya bırakın.

Orta ateşte pişirdiğiniz reçelin üzerinde oluşan köpükleri toplamayı ihmal etmeyin.

Reçel kıvam alınca limon suyunu ekleyin ve 5 dakika sonrasında ocağı kapatın.

Reçeli daha önce steril hale getirdiğiniz kavanozlara sıcakken boşaltın.

Kavanozların kapaklarını kapatın ve soğumaya bırakın.

Afiyet olsun.

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