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Kadın - Aile Kolay browni tarifi | Tam ölçülü ıslak kek nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kolay browni tarifi | Tam ölçülü ıslak kek nasıl yapılır?

Kolay kek tarifi | Leziz bir kek hazırlamak isteyenler ‘Browni nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, tam ölçülü browni nasıl hazırlanır?

Yeniakit Publisher
2022-03-26 11:46:00 -
Kolay browni tarifi | Tam ölçülü ıslak kek nasıl yapılır?

Hafta sonunda çocuklarınızla birlikte dillere destan bir kek mi hazırlamak istiyorsunuz. İşte, orijinal browni tarifi...

Kolay browni tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta
  • 2 su bardağı un
  • 2 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı süt
  • 4 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu

Tam ölçülü ıslak kek nasıl yapılır?

Bir karıştırma kabının içerisine şeker ve yumurtaları alıp iyice çırpın.

Şeker eriyince süt ve yağı ekleyin.

Kakao, vanilya ve kabartma tozunu eleyerek ekleyin.

İyice çırptığınız karışımdan bir su bardağı ayırın.

Kalan karışımın içerisine unu eleyerek ekleyin.

İyice karıştırdığınız hamuru, yağladığınız fırın kabına boşaltın.

Keki önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin.

Ayırdığınız sosu birkaç dakika ocakta ısıtın.

Fırından aldığınız ılınmış kekin üzerine sosu dökün.

Afiyet olsun.

Krema soslu karışık kızartma nasıl yapılır? Kremalı kızartma tarifi
Krema soslu karışık kızartma nasıl yapılır? Kremalı kızartma tarifi

Kadın - Aile

Krema soslu karışık kızartma nasıl yapılır? Kremalı kızartma tarifi

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