Kolay Boşnak böreği tarifi Boşnak böreği yapmak meşakkatlidir. Ama bu tarif çok pratik. İşte kolay Boşnak böreği tarifi…

Boşnak böreği yapmak meşakkatlidir. Ama bu tarif çok pratik. İşte kolay Boşnak böreği tarifi… MALZEMELER 20 kare milföy

100 g rendelenmiş beyaz peynir

Zeytinyağı ÜZERİ İÇİN 1 yumurta sarısı

1 çay kaşığı pudra şekeri

Çörek otu HAZIRLANIŞI Kare milföy hamurlarının her birini dörde bölün. İçerisine rendelenmiş beyaz peynirden koyup elinizle yuvarlayarak şekil verin. Katlama yeri altta kalacak şekilde yağladığınız fırın kabına hamurları bitişik dizin. Yumurta sarısını ve pudra şekerini ayrı bir kapta karıştırın. Fırça yardımı ile böreklerin üzerine sürüp, çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

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