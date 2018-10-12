Kolanın içerisinde ne var?



Öncelikle kolanın içinde bulunan maddelerden birkaçını ve bu maddelerin vücudumuza etkilerini inceleyelim;

- Kafein: Huzursuzluk, sinirlilik, heyecan, uyku bozukluğu, yüz kızarıklığı, fazla idrar ve sindirim şikayetleri gibi rahatsızlıklara neden olabilir. 250 mgr'dan daha yüksek dozlarda ise kas seyirmesi, düşünce ve konuşmanın düzensiz akması, yorgunluk, duymama ve el titremesi görülür. Kafein, sindirim sistemi ve kalp rahatsızlıklarının gelişmesine ve ağırlaşmasına sebep olabilir. Üst karın ağrıları, bazen peptik ülser ve kanamalar oluşabilir. Aşırı dozlarda ise ritim bozukluğu eklenebilir, tansiyon düşer ve kan dolaşımı durabilir. Bağımlılık yapıcı etkisi vardır.

- Şeker: İçinde fazla miktarda şeker bulunan kola, bu yönüyle diş çürümelerine, obeziteye, bağışıklık sistemine, kan şekerinin yükselmesine, diyabet, kalp ve dolaşım hastalıklarına etki ediyor.

- Karbondioksit Gazı: Sağlığa zararlı bir gaz olup, yüksek oranda alınması ani ölümlere sebep olur.

- Yapay Tatlandırıcılar: Aspartam E951, Asesülfan E950, Sakarin E954 gibi maddelerin Alzheimer riski oluşturduğu bildirilmektedir. Özellikle ‘aspartam'ın çocukların zihinsel gelişimlerini olumsuz etkilediği klinik deneylerle ispatlanmıştır.

- Fosforik Asit: İnsan vücudu için oldukça zararlı olan bu asit, kolada asit düzenleyici olarak bulunmaktadır. Özellikle genç kadınlarda osteoporoz (kemiklerin kolay kırılması) hastalığı riskini artırmaktadır.

- Alerjik Hidrokarbonlar: Kolada yer alan bazı bitki özlerinde alerjik hidrokarbonlar bulunduğu tespit edildi. Hidrokarbonlar, motorlu taşıtlarda kullanılan petrolün, tüm olarak yanmaması etilen (C2H4) ve benzin (C6H6) gibi hidrokarbonların çevreye salınmasına sebep olur. Bu hidrokarbonlar, havadaki başka kimyasal maddelerle tepkimeye girdiğinde, gözlere ve solunum yollarına zararlı etkileri olur. Benzen gibi bazı hidrokarbonların kanser yapıcı etkileri de vardır.